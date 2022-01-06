Son dakika: Tahkim’den Caner Erkin’in cezasına indirim! Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü...

Ayrıca deneyimli oyuncuya verilen 39 bin lira para cezasının da 13 bin liraya indirildiği aktarıldı. Caner Erkin, VavaCars Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacağı müsabakada forma giyebilecek.