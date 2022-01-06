Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Tahkim'den Caner Erkin'in cezasına indirim! Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü...
Giriş Tarihi: 6.1.2022 18:54 Son Güncelleme: 6.1.2022 19:07

Son dakika: Tahkim'den Caner Erkin'in cezasına indirim! Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü...

Son dakika: Tahkim’den Caner Erkin’in cezasına indirim! Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü...

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Caner Erkin'in cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrük'ün milli oyuncusu Caner Erkin'in 3 maç men cezasını 1'e indirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart gören Caner Erkin'e ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 3 maç men cezasına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.

İzlenen görüntülerde fiziksel temas bulunmaması ve PFDK'nin benzer olaylarda verdiği kararlar dikkate alındığında cezada alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir sebep bulunmadığından, 3 maç men cezasının oy birliğiyle 1'e düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Ayrıca deneyimli oyuncuya verilen 39 bin lira para cezasının da 13 bin liraya indirildiği aktarıldı. Caner Erkin, VavaCars Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacağı müsabakada forma giyebilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
Kazakistan’da kaos büyüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti
Son dakika: Eyüpsultan'ta İETT otobüsü durağa daldı! Yaralılar var
SON DAKİKA | Bitcoin ve Ethereum çakıldı! Kripto paralar neden düştü?
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Omicron' uyarısı! 'Hızını keselim'
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın gurur gözyaşları: Oyunda biz de varız...
Son dakika | Millete ana avrat küfreden İYİ Partili başkana yakalama
Başkan Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldi! Kritik görüşmede 3 önemli mesaj
SON DAKİKA | Market ve mağazalarda artık zorunlu oldu! Milyonları ilgilendiren düzenleme geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tahkim'den Caner Erkin'in cezasına indirim! Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA