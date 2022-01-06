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Giriş Tarihi: 6.1.2022 12:24 Son Güncelleme: 6.1.2022 12:25

Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

AA
Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Giresunspor karşılaşmasını Arda Kardeşler, Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesini Alper Ulusoy, Fenerbahçe-Adana Demirspor randevusunu ise Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

7 OCAK CUMA
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

8 OCAK CUMARTESİ
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Sarper Barış Saka
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor: Arda Kardeşler

9 OCAK PAZAR
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

10 OCAK PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı
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