‘Transfer için iştahlı değiliz’

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Kupa finali için gittikleri Doha'da transfer hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar: "Geniş birkadromuz var. Eksik olanbölgemiz olduğunu düşünmüyorum. Teknik ekibimiz de düşünmüyor. Takviyeye ihtiyaç yok. Fırsat transferi olursa onugerçekleştiririz. Sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitecek oyuncularımız takibimizde. Sene sonu için şimdiden bazı anlaşmalar yapılabilir. Devre arasındakitransfer için iştahlı ve arayandeğiliz. Henüz Vida'ya bir teklif yok. Sezon sonunda oturur konuşuruz. Bizim şartlarımız var ve bir noktada sene sonu itibariyle uygulayacağımız projeye uygun olursa transfer yaparız. Bazı oyuncularlayollarımızı ayıracağız. Daha gençleşen, atletik yapılı bir kadro kurmak istiyoruz. Transfer süreçleri senesonunda daha da hareketlenecek."