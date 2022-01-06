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Giriş Tarihi: 6.1.2022

‘Transfer için iştahlı değiliz’

‘Transfer için iştahlı değiliz’
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Kupa finali için gittikleri Doha'da transfer hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar: "Geniş bir kadromuz var. Eksik olan bölgemiz olduğunu düşünmüyorum. Teknik ekibimiz de düşünmüyor. Takviyeye ihtiyaç yok. Fırsat transferi olursa onu gerçekleştiririz. Sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitecek oyuncularımız takibimizde. Sene sonu için şimdiden bazı anlaşmalar yapılabilir. Devre arasındaki transfer için iştahlı ve arayan değiliz. Henüz Vida'ya bir teklif yok. Sezon sonunda oturur konuşuruz. Bizim şartlarımız var ve bir noktada sene sonu itibariyle uygulayacağımız projeye uygun olursa transfer yaparız. Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Daha gençleşen, atletik yapılı bir kadro kurmak istiyoruz. Transfer süreçleri sene sonunda daha da hareketlenecek."

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‘Transfer için iştahlı değiliz’
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