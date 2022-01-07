Abdulkadir Parmak Trabzonspor’a veda etti! Yeni takımı...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde kadrosunu Edin Visca ile güçlendiren bordo-mavililerde bir ayrılık yaşandı.
Karadeniz ekibinde forma giyen deneyimli orta saha Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından takıma veda etti.
Parmak, Abdullah Avcı ile görüşerek bu kararı aldıklarını ifade etti. 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar başka bir takımın formasını giyeceğini duyurdu.
Abdulkadir Parmak için Giresunspor, Kayserispor ve Konyaspor kiralama teklifi yaptığı ifade ediliyor.