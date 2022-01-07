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Giriş Tarihi: 7.1.2022 12:23 Son Güncelleme: 7.1.2022 12:35

Abdulkadir Parmak Trabzonspor'a veda etti! Yeni takımı...

Abdulkadir Parmak Trabzonspor’a veda etti! Yeni takımı...

Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından bordo-mavili takıma veda etti. 27 yaşındaki orta saha, Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin ardından sezon sonuna kadar başka bir takıma transfer olma kararı aldıkların ifade etti. Parmak için; Giresunspor, Kayserispor ve Konyaspor başta olmak üzere birçok takımın kiralama teklifi var.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde kadrosunu Edin Visca ile güçlendiren bordo-mavililerde bir ayrılık yaşandı.

Karadeniz ekibinde forma giyen deneyimli orta saha Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından takıma veda etti.

Parmak, Abdullah Avcı ile görüşerek bu kararı aldıklarını ifade etti. 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar başka bir takımın formasını giyeceğini duyurdu.

Abdulkadir Parmak için Giresunspor, Kayserispor ve Konyaspor kiralama teklifi yaptığı ifade ediliyor.

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Abdulkadir Parmak Trabzonspor'a veda etti! Yeni takımı...
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