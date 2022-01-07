Beşiktaş öz kaynaklarıyla kazandı! 6 isim birden...

Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninde yetişen Sergen Yalçın, futbolculuğu gibi teknik adamlığı ile de kulüpte iz bıraktı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı müzeye taşıyan tecrübeli teknik adam, Süper Kupa hakkını da siyah-beyazlılara kazandırmış oldu.

Görevi geçici olarak devralan ama kalıcı hale gelen yeni teknik direktör Önder Karaveli de Turkcell Süper Kupa zaferi yaşadı. 47 yaşındaki çalıştırıcı da Beşiktaş'ın altyapısından gelen bir isim.

ERSİN VE RIDVAN'IN 3. MUTLULUĞU

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve yaptıkları çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen kaleci Ersin Destanoğlu ile Rıdvan Yılmaz, henüz genç yaşlarında 3. kupa sevinçlerini yaşadı.



21 yaşındaki Ersin, geçtiğimiz sezon kritik anlarda devrede olduğu gibi Antalyaspor'a karşı da penaltı kurtarışıyla takımını kupaya uzandıran isimlerden biriydi. Bu iki gence bir de Emirhan İlkhan eklendi ve 17 yaşındaki genç oyuncu eksiklerin çok fazla olduğu maçta kendisine verilen görevi iyi bir performans göstererek yerine getirdi.

TIKNAZ VE DELİBAŞ DA GELİYOR

Öz kaynak düzeninin başarısı, yönetimin gelecek yılların plan ve projelerini de bu yönde çizmesine ışık tuttu. Siyah-beyazlılar artık çok fazla transfer yaparak değil, kendi içerisinden yetiştirdiği cevherleri Türk futboluna sunarak ilerlemenin peşinde.

Beşiktaş'ta öz kaynak düzeninde yetişip A Takım'da bu sezon forma şansı bulan tam 6 futbolcu yer alıyor; Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan ve Berkay Vardar. İlerleyen dönemlerde Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş'a da A Takım'da forma şansı verilmesi planlanıyor.

TİŞÖRTLER SATIŞA ÇIKIYOR

Siyah-beyazlı kulüp, kazanılan 3 kupa için yeni bir ürünü yakında Kartal Yuvası mağazalarında satışa sunmaya hazırlanıyor. Fiyatı 149.90 TL olarak belirlenen tişört için ön satışlara ise başlandı.