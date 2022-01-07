Beşiktaş’ta koronavirüs şoku devam ediyor! 4 kişi daha pozitif...

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. 7 gün karantinada kalacak olan Önder Karaveli, Süper Lig'in 20. haftasında Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.