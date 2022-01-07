Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emirhan Dortmund’un takibinde
Giriş Tarihi: 7.1.2022

Emirhan Dortmund’un takibinde

Emirhan Dortmund’un takibinde

İlk kez Beşiktaş A Takımı formasını giyen 17 yaşındaki futbolcu performansıyla alkışlanırken, Almanlar’ın radarında olduğu öğrenildi

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa finalinde ikinci yarı oyuna giren Emirhan İlkhan, gösterdiği performansla dikkat çekti. Hücuma ritim katan, tempolu oynayan ve tekniğini de gösteren 17 yaşındaki genç futbolcunun çıkışı onu yakından tanıyanlar için sürpriz değil. Sezon başında UEFA Gençlik Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı oynadığı futbolla Almanlar'ın ilgisini çeken Emirhan, Dortmund'un scoutlarıyla takip ettirdiği bir isim. Asıl mevki merkez orta saha olan Emirhan, Antalya'ya karşı mecburi olarak sağ kanatta görev alsa da performansıyla herkesin takdirini kazandı.

Beni çağırdığında şok oldum!
SÜPER Kupa zaferinin ardından Beşiktaş'ın YouTube hesabına konuşan Önder Karaveli, "Emirhan'a teşekkür ediyorum. İstemediği pozisyona rağmen sahaya girip iyi işler yaptı. Penaltılara gittiğinde de 'ben atabilirim hocam' dedi. Kendine güveni çok iyi. İlk 5'e yazamadık ama 6. olarak onu yazdık" ifadesini kullandı. 17 yaşındaki futbolcu ise duygularını şöyle anlattı: "Hocam beni çağırdığında çok heyecanlandım. Sağ kanada gireceksin dedi, şok oldum. 'Kenar mı?' diye sordum tekrar... Sonra 'mecbur' dedi. Oyuna girdim, elimden gelen her şeyi yaptım."

EN ÇOK OKUNANLAR

Kazakistan’da kaos büyüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Bakan Özer, Kılıçdaroğlu’nun MEB provokasyonu hakkında konuştu: CHP'lileri davet ettik gelmediler
İddianamedeki skandal detaylar ortaya çıktı! DEVA Partili Metin Gürcan, Türkiye'nin Suriye politikasını sızdırmış
ÖZEL | Trabzonspor 3. transferini bitirdi! Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağlandı
Son dakika haberi! Savunma Sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan: Savaş uçağımız 2023'te hangardan çıkacak
İşte Türkiye'nin savaş uçağı: Göğsümüzü kabartan görüntüler!
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması
Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk yaşadığı haberlerine eski eş Seren Serengil'den olay yorum!
Bu detaya dikkat! 2.5 puanlık ilave zam oranı Meclis’ten geçtikten sonra uygulanacak! Maliye’den yeni maaş genelgesi…
ARKADAŞINA GÖNDER
Emirhan Dortmund’un takibinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA