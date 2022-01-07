Emirhan Dortmund’un takibinde

İlk kez Beşiktaş A Takımı formasını giyen 17 yaşındaki futbolcu performansıyla alkışlanırken, Almanlar’ın radarında olduğu öğrenildi
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa finalinde ikinci yarı oyuna giren Emirhan İlkhan, gösterdiği performansla dikkat çekti. Hücuma ritim katan, tempolu oynayan ve tekniğini de gösteren 17 yaşındaki genç futbolcunun çıkışı onu yakından tanıyanlar için sürpriz değil. Sezon başındaUEFA Gençlik Ligi'ndeBorussia Dortmund'akarşı oynadığı futbollaAlmanlar'ın ilgisini çekenEmirhan, Dortmund'un scoutlarıylatakip ettirdiği bir isim. Asıl mevki merkez orta saha olan Emirhan, Antalya'ya karşı mecburi olarak sağ kanatta görev alsa da performansıyla herkesin takdirini kazandı.
Beni çağırdığında şok oldum!
SÜPER Kupa zaferinin ardından Beşiktaş'ın YouTube hesabına konuşan Önder Karaveli, "Emirhan'ateşekkür ediyorum. İstemediği pozisyonarağmen sahaya girip iyi işleryaptı. Penaltılara gittiğinde de 'ben atabilirim hocam' dedi. Kendine güveni çok iyi. İlk 5'e yazamadık ama 6. olarak onu yazdık" ifadesini kullandı. 17 yaşındaki futbolcu ise duygularını şöyle anlattı: "Hocam beni çağırdığında çok heyecanlandım. Sağ kanada gireceksin dedi, şok oldum. 'Kenar mı?' diye sordum tekrar... Sonra 'mecbur' dedi. Oyuna girdim, elimden gelen her şeyi yaptım."