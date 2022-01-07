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Giriş Tarihi: 7.1.2022

İşte veto yiyen isim

MEHMET ÖZCAN
İşte veto yiyen isim

Başkan Elmas, bizzat telefonla ulaştığı Guardiola’dan eski yardımcısı Domenec Torrent hakkında bilgi aldı. Anlaşma da sağlandı. Ancak Fatih Terim, yabancı yardımcı önerisini geri çevirdi

Fatih Terim'in yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'ı yeterli bulmayan sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City'nin dünyaca ünlü menajeri Pep Guardiola'nın kapısını çaldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas bizzat telefonla ulaştığı Guardiola'dan eski yardımcısı Domenec Torrent hakkında bilgi aldı.

TEKNİK HEYETİNİ YETERLİ GÖRDÜ
Sarı-kırmızılı kulüp adına görüşmeleri yürüten yönetici Işıtan Gün de Torrent'le anlaşma sağladı ama bu operasyon hayata geçmedi. Teknik heyetini yeterli gören Fatih Terim, yönetimin yabancı yardımcı antrenör önerisini geri çevirdi. Böylece Torrent defteri açılmadan kapanmış oldu.

IŞITAN GÜN NE DEMİŞTİ?
GALATASARAY Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, konuyla ilgili olarak Spor Gecesi Digital programına şu açıklamayı yapmıştı: "Fatih Terim'in yardımcısı olması konusunda Guardiola'nın yardımcısıyla görüştük. İsmini başkanımızdan onay almadığım için açıklamıyorum. Guardiola ile başkanımızın görüştüğünü biliyorum. Göreve başlayıp başlamaması ile ilgili tasarruf tamamen başkanımızdadır."

DOMENEC TORRENT KİMDİR?
UEFA Pro-Lisans sahibi Domenec Torrent, Guardiola'ya Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de yardımcılık yaptı. ABD'de New York City ve Brezilya'da Flamengo'da teknik direktörlük deneyiminde bulunan 59 yaşındaki İspanyol hoca şu an takım çalıştırmıyor.

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İşte veto yiyen isim
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