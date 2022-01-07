Joachim Löw’ün Fenerbahçe’den talebi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasındaki ilk isim olan Joachim Löw ile yapılan görüşmelerde henüz somut bir adım atılamadı. Başkan Ali Koç, Alman hocaya ilk yaptığı yıllık 5 milyon Euro'luk teklifi 6 milyon Euro'ya yükselterek yeni bir hamlede bulundu.
Löw'ün en önemli isteklerinden biri olan ekibiyle göreve gelmesine de onay verildi. Ayrıca Löw'ün yakın çevresiyle de temas kuran Başkan Koç dört bir yandan 61 yaşındaki çalıştırıcıya 'Evet' dedirtmeye çalışıyor.
BENİM SCOUT EKİBİM OLACAK
Ancak Löw'ün de Fenerbahçe'den önemli istekleri var. Alman teknik adam, futbolu A'dan Z'ye, U11'den A takıma kadar full teslim istiyor. Ayrıca deneyimli hoca kendi scout ekibini de getirmeyi şart koştu.
Transfer de önemli şartlardan biri ama Löw büyük bir değişim yanlısı değil ve 5-6 nokta isim ile takımın istenilen seviyeye ulaşacağına inanıyor.
Ancak burada büyük bir yol ayrımı var çünkü Alman futbol adamı, yönetimin çalıştığı menajerlik şirketini by pass edebilir. Bu da görüşmelerde büyük bir sorun olarak göze çarpıyor.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
2006'dan 2021'e kadar Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw, 2010'da Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etti. 2014'te Dünya Kupası'nı müzesine götüren deneyimli isim, 2017'de ise Konfederasyon Kupası'nı kazandı. EURO2008'de İspanya ile final oynayan Löw, 2012'de de 3'üncü oldu.
1998-99'da Fenerbahçe ile Süper Lig'i üçüncü bitirdi ve UEFA Kupası'nın birinci turunda Parma'ya elendi. 2000-01'de de Adanaspor ile başarılı olamayınca takım küme düştü.
2010'da Sport Bild ve L'Équipe tarafından yılın Alman spor menajeri seçilen 60 yaşındaki isim, 2014'te ülkesinde yılın teknik direktörü, yine aynı yıl FIFA Dünya'da yılın çalıştırıcısı, World Soccer yılın teknik adamı, IFFHS Dünya'nın en iyi Milli Takım çalıştırıcısı ödüllerini kazandı.
Mesut Özil'in de hocalığını yapan Joachim Löw, kendisini 92 maçta oynatıp 23 gol-40 asistlik katkı aldı.
GÜRCAN BİLGİÇ'TEN LÖW YORUMU
Löw ile anlaşmak sadece kulübün itibarını yükseltmez, Alman futbolunun son 20 yıldaki gelişim bilgisini de Fenerbahçe'ye getirir. Antrenman sistemleri, oyuncu gelişimi, oyun hızı, genç futbolcuların parlaması, fiziksel kaliteyi de transfer edersiniz.
Löw'ün en büyük özelliği ofansif oyunu organize etmesi ve futbolcularla ilişkisindeki pozitifliktir. Ama sanırım görüşmeler gelecek sezon başı için yapılıyor.
Bu anlaşma 4 sezondur hayal kırıklığı yaşatan Ali Koç'u da taraftarın gözünde aklayacak-onaylatacak bir karar olur. Çünkü herkes ondan böyle büyük bir isim bekliyordu.