Kartal özüyle yükseldi

Geçen sezon Sergen Yalçın liderliğinde çifte şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlı ekip, Önder Karaveli ile Süper Kupa’yı da müzesine götürdü. Bu sezon Beşiktaş’ta öz kaynak düzeninden yetişen altı futbolcu forma giydi
Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninde yetişen Sergen Yalçın, futbolculuğu gibi teknik adamlığı ile de kulüpte iz bıraktı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı müzeye taşıyan tecrübeli teknik adam, Süper Kupa hakkını da siyahbeyazlılara kazandırmış oldu. Görevi geçici olarak devralan ama kalıcı hale gelen yeni teknik direktör Önder Karaveli de Turkcell Süper Kupa zaferi yaşadı. 47 yaşındakiçalıştırıcı da Beşiktaş'ın altyapısındangelen bir isim.
ERSİN VE RIDVAN'IN 3. MUTLULUĞU
Siyah-beyazlıların altyapısındanyetişen ve yaptıklarıçıkışla A Milli Takım'akadar yükselen kaleciErsin Destanoğlu ileRıdvan Yılmaz, henüz gençyaşlarında 3. kupa sevinçleriniyaşadı. 21 yaşındaki Ersin,geçtiğimiz sezon kritik anlardadevrede olduğu gibi Antalyaspor'akarşı da penaltı kurtarışıylatakımını kupaya uzandıran isimlerdenbiriydi. Bu iki gence bir deEmirhan İlkhan eklendi ve 17 yaşındakigenç oyuncu eksiklerinçok fazla olduğu maçta kendisineverilen görevi iyi bir performansgöstererek yerine getirdi.
TIKNAZ VE DELİBAŞ DA GELİYOR
Öz kaynak düzeninin başarısı, yönetimin gelecek yılların planve projelerini de bu yönde çizmesine ışık tuttu. Siyah-beyazlılar artık çok fazla transfer yaparak değil, kendi içerisinden yetiştirdiği cevherleri Türk futboluna sunarak ilerlemenin peşinde. Beşiktaş'ta öz kaynak düzeninde yetişip A Takım'da bu sezon forma şansı bulan tam 6 futbolcu yer alıyor; Necip Uysal, ErsinDestanoğlu, Rıdvan Yılmaz,Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan veBerkay Vardar. İlerleyen dönemlerde Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş'a da A Takım'da forma şansı verilmesi planlanıyor.
TİŞÖRTLER SATIŞA ÇIKIYOR
Siyah-beyazlı kulüp, kazanılan 3 kupa için yeni bir ürünü yakında Kartal Yuvası mağazalarında satışa sunmaya hazırlanıyor. Fiyatı 149.90 TL olarak belirlenen tişört için ön satışlara ise başlandı.
KUPA SAYISINDA F.BAHÇE'Yİ GEÇTİ
Beşiktaş, toplam kupa sayısını 35'e yükselterek, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geçip 56 kupalı G.Saray'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. İşte 4 büyüklerin kupa bilançosu: