Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marsilya Cengiz Ünder'in golüyle kazandı! Kulüp tarihine geçti...
Giriş Tarihi: 8.1.2022 01:17 Son Güncelleme: 8.1.2022 01:21

Marsilya Cengiz Ünder'in golüyle kazandı! Kulüp tarihine geçti...

Marsilya Cengiz Ünder’in golüyle kazandı! Kulüp tarihine geçti...

Fransa Ligue 1'de 20. hafta maçları oynanıyor. Deplasmanda Bordeaux ile karşılaşan Marsilya, Cengiz Ünder'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 44 yıl sonra Bordeaux deplasmanından 3 puanla ayrılan Marsilya'da galibiyeti getiren golü atan milli futbolcumuz, kulüp tarihine geçti.

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 20. haftasında deplasmanda Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Matmut Atlantique'de oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Marsilya oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada milli takımın yıldız ismi Cengiz Ünder kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 36'ya yükselten Marsilya, lider PSG'nin 10 puan arkasında zirve takibini sürdürdü.

Sahasında oynadığı müsabakadan eli boş ayrılan Bordeaux ise 17 puan, maç fazlası ve averajla 17. sırada yer aldı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

44 yıldır Bordeaux deplasmanında galibiyet yüzü görmeyen Marsilya, Cengiz Ünder'in golüyle zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

44 yıl sonra gelen galibiyetin golünü atan milli futbolcumuz, kulüp tarihine geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
Kazakistan'da neler oluyor? Olayların arkasında kim var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, sabah.com.tr'ye değerlendirdi
Son dakika: Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi kabul edildi
SON DAKİKA: Eren Erdem canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Mevzu bitti, adayımız...
Paylaşımları yine güldürdü! Eser ve Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey'e zor soru: Evin reisi kim?
Son dakika: Trabzonspor ikinci yarıya galibiyetle başladı! Fırtına Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti...
Balıkesir'de akılalmaz olay! Doktora 'Karınız değil eşiniz diyeceksin' diyerek saldırdı!
SON DAKİKA: Kazakistan Büyükelçisi Daily Sabah'a konuştu: Çok organize ve koordineli teröristler ile karşı karşıyayız
SON DAKİKA | Her bina ve sitede artık zorunlu olacak! Bakanlık yeni düzenlemeye gitti
ARKADAŞINA GÖNDER
Marsilya Cengiz Ünder'in golüyle kazandı! Kulüp tarihine geçti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA