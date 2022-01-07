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Giriş Tarihi: 7.1.2022 11:59 Son Güncelleme: 7.1.2022 12:01

Newcastle United ilk transferini yaptı! Kieran Trippier imzayı attı

İHA
Newcastle United ilk transferini yaptı! Kieran Trippier imzayı attı

Arap sermayesi tarafından satın alınan Newcastle United, ilk transferini yaptı. İngiliz ekibi, Atletico Madrid'in İngiliz yıldızı Kieran Trippier'ı 12 millyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Newcastle United, Atletico Madrid'ten İngiliz futbolcu Kieran Trippier'ı transfer ettiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Atletico Madrid'in İngiliz sağ bek oyuncusu Kieran Trippier'ı transfer ettiğini duyurdu.

2.5 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki oyuncu, "Bu harika kulübe katıldığım için çok mutluyum. Madrid'de geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım, ancak Newcastle United'ın ilgisinin farkına vardığımda ve daha önce Eddie Howe ile çalışmış olduğumdan istediğim yerin burası olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

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Newcastle United ilk transferini yaptı! Kieran Trippier imzayı attı
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