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Giriş Tarihi: 7.1.2022

Schafer radarda

Schafer radarda
SACHA Boey tarzında düşük maliyetli, yüksek potansiyelli fırsat transferi kovalayan G.Saray'ın listesine Macaristan'dan Andras Schafer girdi. Sırbistan'ın D.Streda takımında forma giyen 22 yaşındaki Macar orta saha, bu sezon 20 maçta sergilediği 3 gol ve 3 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti. 8 numara pozisyonunda oynayan Schafer, milli takımdan arkadaşı F.Bahçeli Szalai'den G.Saray hakkında bilgi aldı.

KULÜP PROFESYONELLERİNE KOMİSYON SORUŞTURMASI
GALATASARAY yönetimi, yola Fatih Terim'le devam etse de Florya'da operasyon kapıda. Son dönemdeki transferleri inceleyen sarı-kırmızılı yetkililer, fazla ödenen menajerlik komisyonları için soruşturma başlattı. Bu süreçte bazı oyunculara kulüp profesyonelleri tarafından "Menajerini değiştir" tavsiyesinde bulunulduğu ortaya çıktı. Yönetimin, Florya'da birkaç çalışanla yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.

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