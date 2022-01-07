Schafer radarda

SACHA Boey tarzında düşük maliyetli, yüksek potansiyelli fırsat transferi kovalayan G.Saray'ın listesine Macaristan'dan Andras Schafer girdi. Sırbistan'ınD.Streda takımında formagiyen 22 yaşındaki Macarorta saha, bu sezon 20 maçtasergilediği 3 gol ve 3 asistlikperformansla dikkatleriüzerine çekti.8 numara pozisyonunda oynayan Schafer, milli takımdan arkadaşı F.Bahçeli Szalai'den G.Saray hakkında bilgi aldı.
KULÜP PROFESYONELLERİNE KOMİSYON SORUŞTURMASI GALATASARAY yönetimi, yola Fatih Terim'le devam etse de Florya'da operasyon kapıda. Son dönemdeki transferleri inceleyen sarı-kırmızılı yetkililer, fazla ödenen menajerlik komisyonları için soruşturma başlattı. Bu süreçte bazı oyunculara kulüp profesyonelleri tarafından "Menajerini değiştir" tavsiyesinde bulunulduğu ortaya çıktı. Yönetimin, Florya'da birkaç çalışanla yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.