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Giriş Tarihi: 7.1.2022 19:50 Son Güncelleme: 7.1.2022 19:54

Son dakika: Beşiktaş'ta iki futbolcunun testi daha pozitif!

Son dakika: Beşiktaş’ta iki futbolcunun testi daha pozitif!

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesinde yapılan PCR testlerinde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandı.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

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Son dakika: Beşiktaş'ta iki futbolcunun testi daha pozitif!
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