Son dakika: Beşiktaş’ta iki futbolcunun testi daha pozitif!

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."