Süper Kupa maçına damga vurmuştu! Beşiktaş’ın genç ismi Emirhan İlkhan dünya devinin takibinde...

BENİ ÇAĞIRDIĞINDA ŞOK OLDUM!

Süper Kupa zaferinin ardından Beşiktaş'ın YouTube hesabına konuşan Önder Karaveli, "Emirhan'a teşekkür ediyorum. İstemediği pozisyona rağmen sahaya girip iyi işler yaptı. Penaltılara gittiğinde de 'ben atabilirim hocam' dedi. Kendine güveni çok iyi. İlk 5'e yazamadık ama 6. olarak onu yazdık" ifadesini kullandı.

17 yaşındaki futbolcu ise duygularını şöyle anlattı: "Hocam beni çağırdığında çok heyecanlandım. Sağ kanada gireceksin dedi, şok oldum. 'Kenar mı?' diye sordum tekrar... Sonra 'mecbur' dedi. Oyuna girdim, elimden gelen her şeyi yaptım."