Teknik direktör İlhan Palut Türkiye G.Saray maçıyla bizi fark etti!

Puan tablosundaki durum nereyi işaret ediyorsa onu yüksek sesle söyleyip, hedefimizin peşinden koşacağız. Takım oyunu en önemli kozumuz... Yurt dışında çalışabilme adına yoğun bir şekilde yabancı dil eğitimimi tamamlamam gerekiyor. Futbol olarak da gelişmeye devam.. Yeni yüzlerin ligde olması anlamında Başkan Mehmet Sepil'in cesareti ve benim Göztepe'deki performansım, diğer genç arkadaşlara yol açtı
Henüz 45 yaşında genç bir teknik direktör… Hatay,Adana Demir ve Çorum'da geçen futbolculukyaşamından sonra Hatayspor,Göztepe ve 10 Şubat 2021'den bu yanada İttifak Holding Konyaspor'un başında…Dört büyüklerin zirve yarışında liderinçift haneli rakamlarla gerisinde kaldıklarısezonda Trabzonspor'un 7 puan arkasındaikinci sırada yer alıyor. İlhan Palut'a başarısınınsırrını ve hedeflerini sorduk: Türkiye sizi Hatayspor'la tanıdı. Hatay, SüperLig'e çıkıncanelerhissetiniz?
ModernHatayspor'unkuruluşundabenim deemeğim oldu.Yönetimle ve camiayla beraber sorumluluk üstlendik.Ama 6. hafta istemeden de olsa bir ayrılık gerçekleşti.Göztepe'ye gittim ama Hatayspor'u da takip ettim.Takımın bizim 3 sene önce koyduğumuz hedefe ulaşması tabiki hem emeği olan birisi olarak hem de bir Hataylı futboladamı olarak beni mutlu etti. Göztepe'deki başarınızın, sizden sonra gelen gençhocaların önünü açtığını düşünüyor musunuz? Göztepe'ye ilk gittiğim zaman hızlı bir şekilde takımıyukarılara taşıdık. Bu süreç belki diğer kulüp yöneticileriiçin 'evet bu profildeki teknik adamlarada şans verebiliriz' onlarla da yolumuza devamedebiliriz noktasında yol açtı. Burada çok mütevazıolamayacağım evet yeni yüzlerin SüperLig'de olması anlamında Mehmet Sepil'incesareti ve teklifi çok değerliyken benimoradaki performansım daha sonraki arkadaşlarada yol açtı. İzleyenler, ne zaman Konyaspor'unfarkına vardı?
Normalde takımlar için gümbür gümbürkazandıkları bir maçtan sonra "ya butakım çok iyiymiş" yorumları yapılırken bizbunu yenildiğimiz bir karşılaşma sonrası başardık.O da 9. haftadaki Galatasaray maçıydı.Spor kamuoyu'Konyasporiyi bir takım, iyioynadılar, bugünyenildiler ama sahadane yapmak istediğinibilen bir takım' anlatımınıbize değer gördü.
BİZLER KUNTZ'UN ANTRENÖRLERİYİZ!
Milli Takım'a hoca arandığındaneden İlhan Palut'un kapısı çalınmıyorda yabancılara gidiliyor?
Çalınacaktır bir gün. Futbol Federasyonu, Türkantrenörlerle çalıştı. Belli bir yıpranma oluştu.Bu baskılara daha uzak kalabilecek birini tercihetmiş olabilirler. Zaten şöyle düşünün aslında TürkMilli Takımı'nın antrenörleri bizleriz. Stefan Kuntz veekibi, milli oyuncularımızla 3-4 gün beraber oluyorlar.Belki doğru dürüst antrenman yapmıyorlar. Bu oyuncularıhem fizik olarak hazırlayan, hem taktik olarakdaha ileri gitmelerini sağlayanlar aslında bizleriz. Şuanda biz Kuntz hocanın en önemli yardımcılarıyız.Abdülkerim'in, Serdar Gürler'in gelişimi, AhmetÇalık'ın yeniden İstanbul takımlarında oynayabilecekseviyeyi yakalaması… Bunlar da bizimMilli Takım'a çok büyük katkılarımız.
AVRUPA İÇİN HAZIRLANIYORUM
Ben bu jenerasyondan ülkemizi Avrupa'da temsil edecek çok fazla teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında çalışabilme adına yoğun bir şekilde devam ettirdiğim yabancı dil eğitimimi tamamlamam gerekiyor. Futbol olarak da gelişmeye devam ediyorum.
HER TEKNİK ADAMIN KENDİ TARZI OLMALI
Pep Guardiola'yı çok beğeniyorum. Hiçbir risk altında vazgeçmediği pas oyunu, topu pasla üçüncü bölgeye taşıması ve bundan hiç ödün vermemesi önemli… Liverpool'da Jürgen Klopp, korkunç bir bireysel antrenörlük, kariyer yükselişi, inanılmaz tempolu futbol, hem set oyunu hem hücuma geçiş oyunundaki etkinliği ile öne çıkıyor… Diego Simeone'ye döndüğümüz zaman takım savunmasının bence tüm denklemlerini çözmüş mükemmele yakın uygulatıyor ve takım savunmasına hayranlıkla bakıyorum. Öne çıkan teknik direktörlerin iyi yönlerini almaya çalışıyorum ama bu asla birebir taklit değil. Her antrenörün bir tarzı olmalı, takıma ve oyunculara dokunuşları olmalı.
İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK STRESİ BİZİ DE KAPLAR!
Üst sıralar futbolcularınızdabaskı oluşturuyor mu?
Oluşturduğunu söyleyemem.Oyuncularımla hiç 'Şampiyonolmak için bu maçı kazanmalıyız'ya da 'İkinci olmakiçin maçı kazanmalıyız'tarzında konuşma yapmadık.Sadece 'Bu maçı kazanmamızlazım' dedik. Ligin sonlarınadoğru inşallah buralarda kalırız.İnşallah bu stresedaha çok gireriz,inşallah bu stres bizikaplar. Oyuncularımiçin yeni birsınav olur, yeni birtest olur. Eğer elitoyuncular, elit antrenörler,elit birkulüp, elit bir camia olmak istiyorsak bu streslede başa çıkmak zorundayız. Ama şu an içinbunu görmüyorum. Kümede kalmaya çalışırken, zirveyizorlayan Konya'da ne değişti?
Bir önceki seneden ne istediğimi bilen birtakım vardı. Lige iyi başlayan Konyaspor'unyere daha sağlam basması, 2-3 senedir bahsedilen'Acaba düşer miyiz' korkusunun bir andayerini 'Ne kadar üst sıralara konumlanabiliriz'hedefine bırakması değişimin anahtarıydı.Puan tablosundaki durum nereyi işaret ediyorsabiz de onu yüksek sesle söyleyip takımımla beraberhedefimizin peşinden koşacağız. Takım oyunubizim en önemli kozumuz.
İSTANBUL'A HAZIR GELMEM GEREKİR
Büyüklerde çalışma hayaliniz var mı?
Günü gelince neden olmasın. Birileribizi konuşuyorken bunu değerlendirelimtelaşında asla değilim. Doğruişler yapabildiğim, insanların güvenini hissedebildiğim,ivme yakaladığım bir yerdenneden ayrılma telaşına düşeyim.Günü gelince korkar mıyım asla korkmamama doğru zaman önemli. Konyaspor'da misyonunuzu neolursa tamamlamış olursunuz?
İnan bana şu anda bunun cevabı yok.Belki Konyaspor'da 3. olacağım. Kulübünhedefleriyle 'Bundan iyisini daha yapamayacağım'diyeceğim. Belki 2. olacağımdiyeceğim ki 'Hayır bu kulüp, bu camiaşampiyonluğa da hazır" ama gerçektensamimi olarak söylüyorum bu sorununcevabı bugün için ben de yok. İstanbul'da takım dinamikleri farklıburaya hazır mısınız?
Herkes görev yaptığı camiada fark yaratmayaçalışmalı. İstanbul'un büyük takımlarındakio camiaların taraftar, basın, yeniçıkan acımasız sosyal medya baskılarınıniçine bir teknik adam kendisini sokarsabence bir kere kendi potansiyelindenalmış olur. Onun için bizim gibi teknikadamların tek hedefinin neredeolursa olsun başarmak olması lazım.Bu kafayı kuma gömmek değil, bu sadeceişine konsantre olmak, yan etmenlerden,ekstra baskılardan kendinikorumak olduğunu düşünüyorum.
MAHALLENİN BAGGIO'SUYDUM
Futbolculuk dönemimde yeteneklerim kısıtlıydı. Ama iş disiplinim vardı. Futbol oynarken de hep futbola teknik taktik yönünden bakardım. Mahallede saç ve oyun stilimden dolayı Roberto Baggio lakabını takmışlardı.