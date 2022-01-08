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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor

Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor
Pazartesi akşamı sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, dün taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

AZİZ YILDIRIM TABURCU EDİLDİ
Kovid-19'a yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye yatırılan F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın son yapılan testi negatif çıktı. Yıldırım, bunun üzerine taburcu edildi. Eski yönetici Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yıldırım'ın rutin çalışma programına geri döndüğünü dile getirdi.

KADIN TAKIMINA YENİ SPONSOR
Fenerbahçe, kadın futbol takımının forma sırt sponsorluğu için Alagöz Holding ile anlaştıtı. Alagöz Holding, Fenerbahçe Safiport ile Fenerbahçe Beko'ya da sponsorluk desteği veriyor.

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Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor
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