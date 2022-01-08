Alpay Özalan "yeni spor yasası"nı anlattı! Detaylar belli oldu

Milli formayı 1992'den 2008'e kadar gururla taşıdığını ve A Milli Takım'ın büyük zaferlerinde gururla yer aldığını hatırlatan Özalan, Premier Lig ve Bundesliga gibi dünyanın en büyük futbol liglerinde Türkiye'yi sporcu kimliğiyle temsil ettiği için bu ülkelerdeki futbol federasyonlarının yapılarını ve kanunları gözlemleme ve detaylı bilgi sahibi olma imkanı bulduğunu belirtti. Özalan, bu konulardaki deneyimleri ve bilgi birikimi ile spor düzenlemesine pozitif katkı sağladığını düşündüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yönetim, denetim, gelir-gider dengesi ile yöneticilerinin sorumlulukları konusunda kapsamlı bir düzenleme yapılmasına yönelik iradesi bulunduğunu söyleyen Özalan, Erdoğan'ın, bu kapsamdaki yasal düzenlemenin bir an önce tamamlanarak Meclis'e sunulması konusunda talimat verdiğini aktardı. Özalan, "Profesyonel futbol kariyeri olan bir Cumhurbaşkanına sahip olmamız, ülke sporu adına büyük bir şans. Spor camiası adına bu şansı çok iyi şekilde kullanmamız gerekir." mesajını verdi.

Spor camiasının yakından takip ettiği kanun teklifinin konusunun, "ilk bakışta 'Dört Büyükler'e odaklandığını" aktaran Özalan, "Altını çizerek belirtmek gerekir ki teklifimiz, tüm spor dallarındaki spor kulüplerini, federasyonlardan ise Türkiye Futbol Federasyonu dışında, çünkü bildiğiniz gibi ayrı bir kanunu bulunuyor, tüm federasyonları kapsıyor. İçeriğiyle ilgili kapsamı geniş, çok boyutlu bu alanın tamamıyla düzene koyulması ve sonuca bağlanması için çok ciddi mesai harcanıyor ve bu güç çalışmanın artık sonuna geldik. İnşallah bitirmek üzereyiz." diye konuştu.