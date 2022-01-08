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Giriş Tarihi: 8.1.2022 14:24 Son Güncelleme: 8.1.2022 14:29

Beşiktaş'ın Rize kafilesi belli oldu! Kartal'da 10 eksik

AA
Beşiktaş’ın Rize kafilesi belli oldu! Kartal’da 10 eksik

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosunu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte çeşitli sebeplerden dolayı; Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Larin, N'Koudou, Atiba, Ghezzal, Teixeira ve Pjanic kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kadroda şu isimler yer aldı:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Domagoj Vida, Francisco Montero, Welinton, Serdar Saatçı, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Mitchy Batshuayi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz."

Çeşitli sebeplerden dolayı; Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Larin, N'Koudou, Atiba, Ghezzal, Teixeira ve Pjanic, Rizespor kamp kadrosunda yer almadı.

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Beşiktaş'ın Rize kafilesi belli oldu! Kartal'da 10 eksik
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