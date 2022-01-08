Bizi başka yere çekemezler!

Avcı: “Bu ligin lideriyiz ve hak ederek buradayız. Bizi başka yere çekmeye çalışacaklar, biz de hep oyunun içerisinde kalacağız. Hafta sonu da rakipleri daha keyifli izleyeceğiz”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarının herkese hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Rakibi hiç devreye sokmadık. Bu ligin lideriyiz ve hak ederek buradayız. Bizi başka yere çekmeye çalışacaklar,biz de hep oyunun içerisinde kalmaya devamedeceğiz" dedi. Asla rehavete kapılmayacaklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bir finalmaçı oynadık, haftaya da Sivasspor ile yine birfinal maçı oynayacağız. Zaman zaman inişler çıkışlar olacaktır. Cumartesi-pazar daha keyifli şekilde rakipleri izleyeceğiz" ifadesini kullandı. Avcı, yeni transfer Visca için de "Hep gollerive asistleri konuşuluyor ama aslında takımsavunmasına yardımınıdaha çokkonuşacaksınız.Bizimhızımı artıracaktır" yorumunu yaptı.
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Trabzonspor'un başında görev yaptığı son beş iç saha maçında kalesini gole kapatan Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin en uzun serisini yakaladı.