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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Bizi başka yere çekemezler!

Bizi başka yere çekemezler!

Avcı: “Bu ligin lideriyiz ve hak ederek buradayız. Bizi başka yere çekmeye çalışacaklar, biz de hep oyunun içerisinde kalacağız. Hafta sonu da rakipleri daha keyifli izleyeceğiz”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarının herkese hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Rakibi hiç devreye sokmadık. Bu ligin lideriyiz ve hak ederek buradayız. Bizi başka yere çekmeye çalışacaklar, biz de hep oyunun içerisinde kalmaya devam edeceğiz" dedi. Asla rehavete kapılmayacaklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bir final maçı oynadık, haftaya da Sivasspor ile yine bir final maçı oynayacağız. Zaman zaman inişler çıkışlar olacaktır. Cumartesi-pazar daha keyifli şekilde rakipleri izleyeceğiz" ifadesini kullandı. Avcı, yeni transfer Visca için de "Hep golleri ve asistleri konuşuluyor ama aslında takım savunmasına yardımını daha çok konuşacaksınız. Bizim hızımı artıracaktır" yorumunu yaptı.

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Trabzonspor'un başında görev yaptığı son beş iç saha maçında kalesini gole kapatan Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin en uzun serisini yakaladı.

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Bizi başka yere çekemezler!
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