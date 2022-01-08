Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da talihsiz sakatlık! Işık Kaan Arslan ilk lig maçında gözyaşları içinde oyundan çıktı...
Giriş Tarihi: 8.1.2022 19:30 Son Güncelleme: 8.1.2022 19:53

Galatasaray'da talihsiz sakatlık! Işık Kaan Arslan ilk lig maçında gözyaşları içinde oyundan çıktı...

Galatasaray’da talihsiz sakatlık! Işık Kaan Arslan ilk lig maçında gözyaşları içinde oyundan çıktı...

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu Işık Kaan Arslan, kendini bir anda yere bıraktı ve sakatlanarak oyundan çıktı. Genç stoper, gözyaşları içinde oyun alanını terk etti.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu Işık Kaan Arslan, maçın 18. dakikasında sakatlanarak yerini Luyindama'ya bıraktı.

Maçın 18. dakikasında kendini bir anda yere bırakan 20 yaşındaki stoper, sakatlanarak oyundan çıktı. Işık Kaan Arslan, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı ve yerini Luyindama'ya bıraktı.

Işık Kaan Arslan, bu sezon Galatasaray formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçının ardından 2. kez bir maçta şans buldu ve ilk lig maçına çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Çalışma programımızda var...
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan talimat verdi: 3600 ek gösterge için yeni çalışma
İlk sürüş gerçekleştirildi! Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nı Başkan Erdoğan açtı
Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
Kazakistan'da neler oluyor? Olayların arkasında kim var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, sabah.com.tr'ye değerlendirdi
SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında patlama! 3 askerimiz şehit oldu
Son dakika: Antalya'da kan donduran olay! Edanur Demir araya girdi canından oldu...
Son dakika haberi - Deva Partili Metin Gürcan iddianamesinden şok detay: Kod adı 'ihanet'
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da talihsiz sakatlık! Işık Kaan Arslan ilk lig maçında gözyaşları içinde oyundan çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA