Galatasaray’da talihsiz sakatlık! Işık Kaan Arslan ilk lig maçında gözyaşları içinde oyundan çıktı...

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu Işık Kaan Arslan, maçın 18. dakikasında sakatlanarak yerini Luyindama'ya bıraktı.
Maçın 18. dakikasında kendini bir anda yere bırakan 20 yaşındaki stoper, sakatlanarak oyundan çıktı. Işık Kaan Arslan, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı ve yerini Luyindama'ya bıraktı.
Işık Kaan Arslan, bu sezon Galatasaray formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçının ardından 2. kez bir maçta şans buldu ve ilk lig maçına çıktı.