Galatasaray’da tek hedef Gedson

Galatasaray'da yönetim, devre arası transfer döneminde en fazla mesaiyi Gedson Fernandes için harcayacak.

Daha önce yaptığı açıklamalarla "Satmadan oyuncu alamayız. Ekonomik durumu gözetmeliyiz" mesajını veren Başkan Burak Elmas'ın, bir tek Portekizli yıldızın transferine odaklandığı öğrenildi.

Benfica'da bu sezon sadece 107 dakika süre alan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu da sarıkırmızılı kulübe gelmek istiyor. Transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediği ve kısa sürede sonuçlanacağı öğrenildi.

İNDİRİM VAR AMA BİLETLERE İLGİ YOK!

Süper Lig'de devreyi lider Trabzonspor'un tam 19 puan gerisinde ve 10. sırada kapatan Galatasaray'da kötü gidişat, taraftarı etkilemiş ve tribünlerin yarısından fazlası son haftalarda boş kalmıştı. Yönetim ikinci yarı başlarken çareyi bilet fiyatlarını indirmekte buldu. Ancak 25 ila 250 TL arasında satışa sunulan Giresunspor maçının biletlerine beklenen ilgi yine gösterilmedi.