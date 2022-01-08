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Giriş Tarihi: 8.1.2022 12:15

Gaziantep'te 5 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

AA
Gaziantep’te 5 futbolcu Kovid-19’a yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 20. haftada oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesinde yapılan testlerde 5 futbolcuda koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Süper Lig'in 20. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline Kovid-19 testi yapıldı. 5 futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu belirlendi.

Açıklamada, "Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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Gaziantep'te 5 futbolcu Kovid-19'a yakalandı
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