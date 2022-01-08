Kartal’ın derdi çok!

Beşiktaş’ta Süper Kupa’nın sevinci art arda gelen Kovid-19 haberleriyle kâbusa döndü. 7 futbolcusu virüse yakalanan Kartal’ın Rizespor maçının ertelenmesi isteği de TFF’den döndü
Koronavirüs vakalarıyla sarsılan Beşiktaş'ta yarınki Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi büyük sıkıntı var. Süper Kupa şampiyonluğu ile moral bulan siyah-beyazlılar, art arda gelen Kovid-19 haberleri ile sarsılırken, teknik direktör Önder Karaveli ve tam 7 futbolcu şu anda virüse yakalanmış durumda. Bu tablo nedeniyle Beşiktaş, Rizespor maçının ertelenmesini talep etti ancak bu istek TFF'den geri döndü.
RİZE'DE TAKIM HALİM OKTA'YA EMANET
Ayrıca dün takımı çalıştıran Serdar Topraktepe'nin testi de gece pozitif çıktı. Beşiktaş, Rizespor maçında takımın başında futbol akademisinin antrenörlerinden Halim Okta'nın olacağını açıkladı. Kartal'da karantinası biten Oğuzhan Özyakup, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip Uysal'ın yanı sıra Serdar, Güven, Salih,Can ve Mehmet Topal'ın durumları ise bugün yapılacak testlerden sonra belli olacak.