Marsilya Cengiz Ünder’in golüyle kazandı! Kulüp tarihine geçti...

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 20. haftasında deplasmanda Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Matmut Atlantique'de oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Marsilya oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada milli takımın yıldız ismi Cengiz Ünder kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 36'ya yükselten Marsilya, lider PSG'nin 10 puan arkasında zirve takibini sürdürdü.
Sahasında oynadığı müsabakadan eli boş ayrılan Bordeaux ise 17 puan, maç fazlası ve averajla 17. sırada yer aldı.
KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
44 yıldır Bordeaux deplasmanında galibiyet yüzü görmeyen Marsilya, Cengiz Ünder'in golüyle zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.
44 yıl sonra gelen galibiyetin golünü atan milli futbolcumuz, kulüp tarihine geçti.