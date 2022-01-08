Omicron esir aldı!

Koronavirüs etkisini yeniden artırırken, Lille’de forma giyen Burak Yılmaz’ın da testi pozitif çıktı. Alanyaspor’da ise 13 ismin Kovid-19’a yakalandığı belirtildi
Hayatın her alanında yayılmaya başlayan Koronavirüs'ün varyantı olan Omicron, futbol dünyasındada hızla yükseliş gösteriyor. Fransa'da Lille forması giyen milli oyuncumuz Burak Yılmaz'ınvirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Kendi Instagram hesabından da paylaşımda bulunan 36 yaşındaki tecrübeli santrfor, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Salı günü Lens ile oynanan Fransa Kupası mücadelesi sonrası Lille'de iki oyuncunun daha pozitif olduğu belirtilmişti.
SÜPER LİG'DE HIZLI BİR ARTIŞ VAR
Koronavirüs vakaları, Süper Lig'de de birçok takıma darbe vurdu. Son olarak AytemizAlanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli,1 antrenör, 7'si futbolcu olmak üzeretoplam 13 kişiye virüs bulaştı. Daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Antalyaspor ve Göztepe'de Koronavirüs vakalarına rastlanmıştı.