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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Omicron esir aldı!

Omicron esir aldı!

Koronavirüs etkisini yeniden artırırken, Lille’de forma giyen Burak Yılmaz’ın da testi pozitif çıktı. Alanyaspor’da ise 13 ismin Kovid-19’a yakalandığı belirtildi

Hayatın her alanında yayılmaya başlayan Koronavirüs'ün varyantı olan Omicron, futbol dünyasında da hızla yükseliş gösteriyor. Fransa'da Lille forması giyen milli oyuncumuz Burak Yılmaz'ın virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Kendi Instagram hesabından da paylaşımda bulunan 36 yaşındaki tecrübeli santrfor, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Salı günü Lens ile oynanan Fransa Kupası mücadelesi sonrası Lille'de iki oyuncunun daha pozitif olduğu belirtilmişti.

SÜPER LİG'DE HIZLI BİR ARTIŞ VAR
Koronavirüs vakaları, Süper Lig'de de birçok takıma darbe vurdu. Son olarak Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, 1 antrenör, 7'si futbolcu olmak üzere toplam 13 kişiye virüs bulaştı. Daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Antalyaspor ve Göztepe'de Koronavirüs vakalarına rastlanmıştı.

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Omicron esir aldı!
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