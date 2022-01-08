Son dakika: Fatih Terim futbolcularına sahip çıktı! "Bizi yukarı çıkaracaklar.."

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor. Ligde ikinci yarının ilk maçında Karadeniz temsilcisini konuk eden sarı-kırmızılılar, Shapi Süleymanov'un 11. dakikada kaydettiği golle yenildi. Bu sezon ligde 13. maçında puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın mağlubiyet sayısı 7'ye çıktı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, futbolculara gösterilen tepkilerin ardından oyuncularına sahip çıktı.
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:
"Hoş değil. Beklemediğim bir şeydi ama o kadar alıştık ki ilk gelen topta gol yemeye… Bugün yedikten sonra çabuk kırıldık. Onun altından kalkamaz bir görüntü verdik."
"Az da olsa gole yaklaştık, erken bulsak kazanabilirdik ama bu da iyi oynamadığımızı değiştirmezdi. Devrenin sonunda bıraktığımız iyi futbola, sonuç ne olursa olsun iyi futbolu, ikinci yarıya başlarken başlayamadık."
"Galatasaray'da ben buna alışkın değilim. Galatasaray hiç alışkın değil. Gençlerin olduğu yerde iniş çıkışları kabul ediyorum ama biz inişe devam ediyoruz."
"Bariz ve basit golleri atamıyoruz. Bunu da söylemekten gına geldi. Golcü diye aldığımız oyuncularımız şu anda yoklar, onun da sıkıntısı var ama Galatasaray kimle çıkarsa çıksın, burada kazanmayı getirecek şekilde oynamalı. Bunları yaşayacağımızı bilerek bu savaşa girdik, bu projeyi savunuyoruz."
"Ben de Galatasaraylılar da buna alışkın değil. Yaşamak varmış. Sonuna kadar devam edeceğiz. Gerçekten çok üzgünüm."
"Eskiden gelip soyunma odasında ağlardık. Benim oynadığım dönemlerde. Maçtan sonra ağlamaktansa, maçtan önce düşünerek devam edin derim hep oyuncularıma. Ağlamak, ağlamamak sizin elinizde. O yüzden düşünecekler."
"Eskiden gelip soyunma odasında ağlardık. Benim oynadığım dönemlerde. Maçtan sonra ağlamaktansa, maçtan önce düşünerek devam edin derim hep oyuncularıma. Ağlamak, ağlamamak sizin elinizde. O yüzden düşünecekler."
"Ama tabii kötü sözleri hak etmiyorlar hiçbir zaman. Bizi yukarı çıkaracak olanlar onlar. Taraftar tepki gösterebilir, haklıdır ama bu tabii kırıcı olmamalı. Taraftar da buna alışkın değil tabii."