Son dakika: Fatih Terim futbolcularına sahip çıktı! "Bizi yukarı çıkaracaklar.."

"Ben de Galatasaraylılar da buna alışkın değil. Yaşamak varmış. Sonuna kadar devam edeceğiz. Gerçekten çok üzgünüm."

"Eskiden gelip soyunma odasında ağlardık. Benim oynadığım dönemlerde. Maçtan sonra ağlamaktansa, maçtan önce düşünerek devam edin derim hep oyuncularıma. Ağlamak, ağlamamak sizin elinizde. O yüzden düşünecekler."

"Eskiden gelip soyunma odasında ağlardık. Benim oynadığım dönemlerde. Maçtan sonra ağlamaktansa, maçtan önce düşünerek devam edin derim hep oyuncularıma. Ağlamak, ağlamamak sizin elinizde. O yüzden düşünecekler."

"Ama tabii kötü sözleri hak etmiyorlar hiçbir zaman. Bizi yukarı çıkaracak olanlar onlar. Taraftar tepki gösterebilir, haklıdır ama bu tabii kırıcı olmamalı. Taraftar da buna alışkın değil tabii."