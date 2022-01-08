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Giriş Tarihi: 8.1.2022 13:21 Son Güncelleme: 8.1.2022 13:54

Süper Lig'de zorlu müsabaka! Gaziantep'in konuğu Fatih Karagümrük

Süper Lig’de zorlu müsabaka! Gaziantep’in konuğu Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Orta sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesi Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor. Ligin geride kalan diliminde Gaziantep 28 puan toplarken, Karagümrük ise 27 puanda bulunuyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de ikinci yarının heyecanı başladı. Ligin 20. haftasında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor.

Gaziantep Kalyon Stadı'ndaki müsabaka saat 13.30'da başladı ve karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalıyor. Mücadele öncesinde Gaziantep FK'nın 28, Karagümrük'ün ise 27 puanı bulunuyor.

MAÇ ÖNCESİ KORONA ŞOKU!

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 5 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profosyonel Futbol Takımımıza, bugün karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."

İLK 11'LER...

Gaziantep FK: Günay, Tosça, Ertuğrul, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Mendyl, Maxim, Figueiredo, Merkel, Muhammet Demir.

Fatih Karagümrük: Viviano, Caner, Zukanovic, Luckassen, Burak, Adnan, Biglia, Erhun, Tunay, Salibur, Borini.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

GAZİANTEP FK 2-0 FATİH KARAGÜMRÜK

6' Furkan Soyalp
18' Muhammet Demir

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Süper Lig'de zorlu müsabaka! Gaziantep'in konuğu Fatih Karagümrük
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