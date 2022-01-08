Süper Lig’de zorlu müsabaka! Gaziantep’in konuğu Fatih Karagümrük

MAÇ ÖNCESİ KORONA ŞOKU!

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 5 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profosyonel Futbol Takımımıza, bugün karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."

İLK 11'LER...

Gaziantep FK: Günay, Tosça, Ertuğrul, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Mendyl, Maxim, Figueiredo, Merkel, Muhammet Demir.

Fatih Karagümrük: Viviano, Caner, Zukanovic, Luckassen, Burak, Adnan, Biglia, Erhun, Tunay, Salibur, Borini.

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GAZİANTEP FK 2-0 FATİH KARAGÜMRÜK

6' Furkan Soyalp

18' Muhammet Demir