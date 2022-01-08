Tek hedef şampiyonluk değil Türkiye’de başrol

Trabzonspor'la 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Edin Visca iddialı açıklamalarda bulundu: “Örnek bir kulübe geldim. Coşkulu bir taraftarı var. Ben de bu ailenin parçası olmak istedim. Altını çizerek söylüyorum 2-3 yıl boyunca Türkiye’de başrolü oynamayı amaçlıyoruz”
Trabzonspor, 3.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Edin Visca için imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Visca, "Trabzonspor camiası yıllardır beni istedi. Ben de zorladım. Hocayla, Göksel Başkan'la konuştum ve izin aldım. Bu kulüp örnek bir kulüp ve coşkulu taraftarı var. Ben de bu ailenin parçası olmak istedim. Yeni Malatyaspor maçında oynamakisterdim ancak kurallar böyle.Tek bu sene şampiyonluk hedef değil,birkaç sene Türkiye'nin başrolünüoynamak istiyoruz. İstekli ve motivegeldim. Bunun tekrar altını çiziyorum, 2-3 sene Türkiye'nin başrolünü oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Trabzonspor, bu transfer için Başakşehir'e 4.3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 31 yaşındaki oyuncu ise yarım sezon için 750 bin Euro, diğer üç yıl için de sezon başına 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak.
1461 FORMADA ANLAŞTILAR!
Edin Visca'nın ülkesi Bosna Hersek'in nüfusunu soran ve 3 milyon cevabını alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıldız futbolcu ile forma pazarlığı yaptı. Oyuncu ve Ahmet Ağaoğlu, 1461 formada anlaştıktan sonra sözleşme imzalandı.
İNŞALLAH JÜBİLESİNİ DE TRABZONSPOR'DA YAPAR
Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Visca'nın takıma güç katacağına inandığını belirterek şunları söyledi: "İnşallah jübilesini de Trabzonspor'da yapmak nasip olur. Visca'nın açısından baktığımızda onun adına kolay bir transfer oldu. Zaten tarafların niyeti belliydi. Göksel Başkan eksik olmasın, bizi biraz fazla zorladı. Süreç 60 gün kadar sürdü. Tahmin ediyorum ki futbolseverlerin de merakla beklediği bir transferdi. Çok şükür onu da selametle neticelendirdik."
KİMSELERE GİTMEDİN!
Edin Visca için hoş geldin videosu yayınlayan Trabzonspor kulübü, bu transferde kendilerine rakip olan Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu. 'Bir Bosna Ezgisiyle Merhaba' başlığıyla verilen videoda "Çok çalıştın ilerledin, futbolunla büyüledin, kimselere gitmedin, sonunda gülümsedin, biz bordo dedik, sen mavi dedin, türkülerimizisöyledin, aramıza hoş geldin EdinVisca" ifadeleri kullanıldı. Videoda ayrıca Trabzonspor'un şampiyonlukları ve kazandığı kupalara da yer verildi.
TARAFTARA HAYRAN KALDI
Yeni transfer Visca, dün maçı tribünden izledi. Yıldız futbolcu, 30 bin civarında taraftarın coşkusunu telefonuna kaydederken, sevgi gösterilerine karşılık verdi.
PUCHACZ YARIN GELİYOR
Trabzonspor, Kouassi ve Visca'nın ardından üçüncü transferini de tamamladı. Anlaşmaya varılan Tymoteusz Puchacz, sözleşme imzalamak için yarın Trabzon'a gelecek. Union Berlin formasını giyen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendini bordo-mavili renklere bağlayan kontrata imza atacak.
PARMAK'TAN AYRILIK MESAJI
Abdulkadir Parmak, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar ayrıldığını bildirdi. Parmak, yaptığı paylaşımda, "Sayın hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum" ifadelerine yer verdi.
RAKİPLERE SAYGISIZLIK YAPMAMALIYIZ
Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seçime tek listeyle giren mevcut divan başkanı Ali Sürmen yeniden başkan oldu. Burada bir konuşma yapan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonluk yarışı yenidenbaşlıyor. Puan farkına güveniphareket edersek hayatımızın hatasınıyapmış oluruz. Aynı ciddiyet ve disiplinle,rakiplerimize saygı duyarak ilerlemeliyiz. Yarışın 5-6 adayı var. Onlarıyok sayarsak en büyük saygısızlığıyapmış oluruz. Trabzonspor rakiplerinin başarısızlığı ile başarı kovalayan bir takım değildir. Bizim her zaman güçlü rakiplere ihtiyacımız var. Bu şekilde kazanılan şampiyonluk anlam kazanır" diye konuştu.