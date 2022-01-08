Volkan Demirel'den flaş hakem sözleri! "Hocalığı bırakırım..."

EROL BULUT: BAZI POZİSYONLARDAN BEN DE RAHATSIZIM

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise, bugün oyuna iyi başladıklarını ve oyuncuların üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Maç içerisinde verilen bazı kararlardan kendisinin de rahatsız olduğunu belirten Bulut, "İlk yarıda 2-0 öne geçtik. İkinci yarıda zorlu geçti ancak bir gol daha bulduk. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Üçüncü gol ile rahatladık.