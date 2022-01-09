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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Aslan’a huzur yok

MEHMET ÖZCAN
Aslan’a huzur yok

Yaşanan kaosa eksiklerin çokluğu da eklenince yenilgi kaçınılmaz oldu. Suleymanov’la ağları sarsan konuk takım, İstanbul’da Beşiktaş’tan sonra Cimbom’u da mağlup etmenin mutluluğunu yaşadı

Ligde kâbus gibi bir ilk yarıyı geride bırakan Galatasaray kaldığı yerden devam etti! Aslantepe'de Giresunspor'a yenilmekten kurtulamayan sarı-kırmızılılar kalesine gelen ilk topta golü gördü. Serginho'nun penaltı noktasına çevirdiği topu geriden gelen Suleymanov tamamladı. Henüz 11. dakikada geriye düşen Aslan'da ileri uçtaki Halil karşı karşıya olacak pozisyonda hareketlenmekte geç kalınca fırsatı harcadı. İlk yarım saatte 4 farklı oyuncuyla (Ömer, Emre Kılınç, Morutan ve Cicaldau) duran top kullanan Galatasaray'ın panik ve dağınık görüntüsü, savunmaya çekilen Giresunspor'un işini kolaylaştırdı. İkinci yarıda Halil karambolden gol çıkaramazken Morutan çerçeveyi bulamadı. Fatih Terim son çare olarak Arda ve Barış Alper'i oyuna alsa da sonuç değişmedi.

NELSSON CEZALI
Galatasaray'da Victor Nelsson dün akşam gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 23 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, takımının Hatayspor'la deplasmanda oynayacağı maçta görev alamayacak.

OKAN KOCUK REKOR KIRDI
MUSLERA'NIN sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor'da kiralık oynayan Okan Kocuk'u geri almak isteyen Cimbom, dün akşam başarılı eldiveni geçmeyi başaramadı. Galatasaray karşısında yaptığı 7 kurtarışla Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan Okan, sarı kırmızılı takıma karşı ilk kez kalesini gole kapattı (6 maç).

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Aslan’a huzur yok
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