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Giriş Tarihi: 9.1.2022 09:28 Son Güncelleme: 9.1.2022 11:25

Beşiktaş'a Rizespor maçı öncesi müjde! 3 isim takıma döndü

Beşiktaş’a Rizespor maçı öncesi müjde! 3 isim takıma döndü
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Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Koronavirüse yakalanan siyah-beyazlıların 5 futbolcusu son yapılan testlerde negatife döndü. Hastalıkları geçen Necip, Güven, Serdar ve Salih'in dışında Oğuzhan'ın da test sonuçları negatif çıktı. 8 gündür takımdan ayrı kalan ve idman yapamayan Oğuzhan hazır olmadığı gerekçesiyle maçın kadrosuna dahil edilmezken, 3 futbolcu ise kadroda yer aldı.

Süper Kupa'yı kazanan ancak üst üste gelen Kovid-19 vakalarıyla Rizespor maçı öncesi sıkıntıya giren Beşiktaş'ta son yapılan testlerden sevindirici sonuçlar geldi.

Önceki akşam açıklanan Atiba ve Alex'le birlikte pozitif sayısı 7'ye çıkan siyah-beyazlılarda Önder Karaveli, yardımcısı Serdar Topraktepe ve antrenör ekibinden iki kişi daha koronavirüse yakalanmıştı.

Karantinası biten Oğuzhan ile birlikte, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip, Serdar, Salih, Güven ve Can dün teste girdi.

BİR NEBZE OLSUN RAHATLADILAR
Hastalıkları geçen Necip, Güven, Serdar ve Salih'in dışında Oğuzhan'ın da test sonuçları negatif çıktı. 8 gündür takımdan ayrı kalan ve idman yapamayan Oğuzhan hazır olmadığı gerekçesiyle maçın kadrosuna dahil edilmedi. Böylelikle kadro kurmakta ciddi sorunlar yaşayan Beşiktaş, bir nebze olsun rahatladı.

KADRONUN YARISI ÖZ KAYNAKTAN
Siyah-beyazlı takım Rize deplasmanına 19 futbolcuyla gitti. Eksiklerin çokluğunda Beşiktaş'ın kadrosunda da öz kaynak havası esmeye başladı. Kafilede yer alan 19 oyuncunun 9'u siyah-beyazlı takımın altyapısından çıkan futbolcular.

HALİM OKTA YENİDEN NÖBETE
Beşiktaş'ta 3 sezon forma giyen ve lakabı, "Nöbetçi Golcü" olan Halim Okta, bu kez KOVİD-19 testleri pozitif çıkan Önder Karaveli ve Serdar Topraktepe'nin yokluğunda nöbetçi hoca olarak takımın başında yer alacak.

Siyah-beyazlı kulübün futbol akademisinde görev yapan Okta, teknik direktörlük kariyerinde Kartalspor, Bayrampaşa ve Karşıyaka'yı çalıştırmıştı.

SÜPER KUPALI BEŞİKTAŞ, RİZE'YE KONUK OLUYOR
Çarşamba günü Katar'da Antalyaspor'u penaltılarla geçerek Süper Kupa'yı müzesine taşıyan Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçıyla Süper Lig'de ikinci yarının ilk sınavına çıkıyor. Bir maç eksiği ile lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde bulunan siyahbeyazlı ekip, deplasmanda karşılaşacağı rakibini yenerek haftayı üç puanla kapatmayı hedefliyor.

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Beşiktaş'a Rizespor maçı öncesi müjde! 3 isim takıma döndü
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