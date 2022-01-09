Beşiktaş’ta Salih Uçan, Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'de ikinci yarıyı bu akşam Çaykur Rizespor deplasmanında açacak olan Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber geldi. Milli oyuncu, kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübü, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan'ın, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.



Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."