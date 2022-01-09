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Giriş Tarihi: 9.1.2022 11:36 Son Güncelleme: 9.1.2022 11:42

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı

DHA
Beşiktaş’ta Salih Uçan, Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'a kötü haber geldi. Son dönemde teknik direktör Önder Karaveli ve birçok futbolcusunda koronavirüse yakalanan siyah-beyazlılarda, Salih Uçan'ın sindirim enfeksiyonu geçirdiği açıklandı. Uçan, kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig'de ikinci yarıyı bu akşam Çaykur Rizespor deplasmanında açacak olan Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber geldi. Milli oyuncu, kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübü, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan'ın, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.

Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Beşiktaş'ta Salih Uçan, Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı
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