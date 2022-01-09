Bilic resmen ayrıldı

Başkan Koç’un istediği Hırvat teknik direktör, Çin kulübü ile yollarını dün itibariyle ayırdığını açıkladı
Süper Lig'in ikinci yarısında ilk maçına yarın Adana Demirspor karşısında çıkacak Fenerbahçe halen yeni hocasını bekliyor… 20 Aralık'ta Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından bu yana geçen sürede iki isim ön plana çıkmıştı. Bunlardan biri Slaven Bilic, diğeri ise Joachim Löw'dü. Bu sezon başında da Başkan Ali Koç'un takımın başına getirmeyi çok istediği ancak sözleşmesi olduğu için sonuç alamadığı Bilic dün resmi olarak Çin ekibi Beijing Guaon ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Şimdi gözler 53 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'ye imza atıp atmayacağında. Bu soru cevabını beklerken, sarı-lacivertliler yarın ki Adana Demirspor karşılaşmasına da Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.