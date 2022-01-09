Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bilic resmen ayrıldı
Giriş Tarihi: 9.1.2022

Bilic resmen ayrıldı

Bilic resmen ayrıldı

Başkan Koç’un istediği Hırvat teknik direktör, Çin kulübü ile yollarını dün itibariyle ayırdığını açıkladı

Süper Lig'in ikinci yarısında ilk maçına yarın Adana Demirspor karşısında çıkacak Fenerbahçe halen yeni hocasını bekliyor… 20 Aralık'ta Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından bu yana geçen sürede iki isim ön plana çıkmıştı. Bunlardan biri Slaven Bilic, diğeri ise Joachim Löw'dü. Bu sezon başında da Başkan Ali Koç'un takımın başına getirmeyi çok istediği ancak sözleşmesi olduğu için sonuç alamadığı Bilic dün resmi olarak Çin ekibi Beijing Guaon ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Şimdi gözler 53 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'ye imza atıp atmayacağında. Bu soru cevabını beklerken, sarı-lacivertliler yarın ki Adana Demirspor karşılaşmasına da Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında kalleş tuzak! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX'un maskesini düşürdü
Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Beni kötü siyasetinize alet etmeyin, mahkemede hesaplaşacağız
HDP-PKK ilişkisinin en açık örneği! MHP'li vekilden sert tepki: İhanetin belgesi, alçaklığın vesikasıdır
Leonardo DiCaprio denizde genç sevgilisiyle aşka geldi! Dünyaca ünlü yıldız Leonardo DiCaprio'nun 150 milyon dolarlık tatili!
Son dakika: 8 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Çalışma programımızda var...
Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'a takipçilerinden kızdıran soru! "Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna yanıtı olay oldu!
Evde öksürüğe ne iyi gelir? Kuru ve balgamlı öksürüğü en çabuk ne keser? Yetişkinde ve çocuklarda en hızlı öksürük kesici
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilic resmen ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA