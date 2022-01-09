Cengiz 45 yıllık laneti kırdı

Fransa Ligi'nde önceki akşam Marsilya, Bordeaux'yu deplasmanda 1-0 yenerken, konuk takımın tek golünü 37. dakikada Cengiz Ünder attı. Rakibini en son1977'de mağlup eden Marsilya, milli yıldızınharika golüyle 45 yıl sonra Bordeaux deplasmanında kazandı. Fransız basını Cengiz'e övgüler yağdırdı. L'Equipe, "2022 yılı Marsilya'nın Bordeaux lanetini kırdığı sene olarak hatırlanacak. Cengiz Ündergüzel golüyle takımının galibiyet golünü kaydetti" dedi. Maxifoot sitesi ise "Cengiz Ünder sonsuzakadar Bordeaux'da laneti kıran adam olarakanılacak" yorumunu yaptı. Le Figaro da "Cengiz bu sezon Ligue 1'de izlemesi en çok keyif veren isim" ifadesini kullandı.