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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Cengiz 45 yıllık laneti kırdı

Cengiz 45 yıllık laneti kırdı
Fransa Ligi'nde önceki akşam Marsilya, Bordeaux'yu deplasmanda 1-0 yenerken, konuk takımın tek golünü 37. dakikada Cengiz Ünder attı. Rakibini en son 1977'de mağlup eden Marsilya, milli yıldızın harika golüyle 45 yıl sonra Bordeaux deplasmanında kazandı. Fransız basını Cengiz'e övgüler yağdırdı. L'Equipe, "2022 yılı Marsilya'nın Bordeaux lanetini kırdığı sene olarak hatırlanacak. Cengiz Ünder güzel golüyle takımının galibiyet golünü kaydetti" dedi. Maxifoot sitesi ise "Cengiz Ünder sonsuza kadar Bordeaux'da laneti kıran adam olarak anılacak" yorumunu yaptı. Le Figaro da "Cengiz bu sezon Ligue 1'de izlemesi en çok keyif veren isim" ifadesini kullandı.

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Cengiz 45 yıllık laneti kırdı
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