Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emirhan İlkhan kimdir? Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 9.1.2022 20:42 Son Güncelleme: 9.1.2022 20:43

Emirhan İlkhan kimdir? Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan kaç yaşında, nereli?

Emirhan İlkhan kimdir? Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan kaç yaşında, nereli?

Spor Toto Süper Lig’in 20. Haftasında Rizespor’a konuk olan Beşiktaş’ın 2. golüne imza atan genç oyuncu Emirhan İlkhan ile ilgili detaylar merak edilerek “Emirhan İlkhan kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Emirhan İlkhan kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Beşiktaşlı genç oyuncu Emirhan İlkhan ile ilgili bilgiler takımının Rizespor deplasmanındaki 2. Golünü kaydetmesinin ardından futbolseverlerce merak konusu olarak "Emirhan İlkhan kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

EMİRHAN İLKHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emirhan İlkhan, Süper Kupa maçının 80. dakikasında oyuna girerek profesyonel kariyerinin ilk maçına çıktı. 2019 yılından itibaren Beşiktaş'ın altyapısında forma giyen genç futbolcu orta sahada forma giyiyor. Bu sezon u19 liginde 10 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu 7 gole imza attı.

UEFA gençlik ligine de 7 karşılaşmada görev alan İlkhan, 3 kez ağları sarsarken 2 kez de asist yaptı. Beşiktaş A takımıyla bundan sonra daha fazla forma şansı bulması beklenen oyuncunun güncel piyasa değeri 100 bin euro.

Emirhan'ın Beşiktaş ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında kalleş tuzak! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
SON DAKİKA | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek
Yeni modelin detayları ortaya çıktı! KDV’yi düşürmek için kollar sıvandı
DEVA Partili Gürcan'ın Afrin operasyonu öncesi bilgi aktardığı tespit edildi!
SON DAKİKA | Türkiye’de İstanbul dahil 50 ilde yeni dönem! İçişleri Bakanlığı hayatı kolaylaştıracak uygulamayı başlatıyor
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX'un maskesini düşürdü
Yerli otomobil Togg’da yeni müjde! İkincisi geliyor: 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
Türkiye'nin Sibiryası-30 derecede omicron savaşı
Metaverse gözümüze de girdi
Metaverse gözümüze de girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Emirhan İlkhan kimdir? Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA