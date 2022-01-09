Galatasaray günlüğü

18 DAKİKALIK IŞIK! FATİH Terim, Belçika'ya kiralık gönderilecek Luyindama'yı Giresunspor maçında yedek soyundururken, stoperde 20 yaşındaki Işık Kaan'a şans verdi. Ancak kariyerinde ilkkez bir Süper Lig maçına11 başlayan Işık, 14. dakikada Serginho'nun önündeki topa müdahale etmek isterken sol üst bacak baldırındansakatlandı. Tedavisinin ardından oyuna döndü ama sadece 4 dakika dayanabildi ve 18. dakikada yerini Luyindama'ya bıraktı. Terim,genç oyuncusunu sarılarakteselli etti.
EYVAH LUYINDAMA! 18. DAKİKADA oyuna giren Luyindama 36. dakikadabir hava topu mücadelesindetakım arkadaşıBerkan'ı sakatlarken oyun kısa süreliğine tedavi için durdu. Bu pozisyon akıllara sezonu kapatan kaleci Muslera'yı getirdi. Uruguaylı kaleci, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor deplasmanında Max Gradel'e doğru atılan uzun pası uzaklaştırmak için kalesinden çıkmış ve takım arkadaşıLuyindama'nınaraya girmesiyle acı içindeyerde kalmıştı. Muslera soluğu hastanede alırken sezonu kapatmıştı. Berkanda burnuna yapılan tamponlaoyuna devam etsede ikinci yarıya çıkamadı.
BOEY TEŞHISI KOYDU! G.SARAY'LA son karşılaşmasına 30 Eylül 2021'deAvrupa Ligi'nde oynananMarsilya deplasmanında çıkan Sacha Boey, sakatlığı atlattı ve 110 günsonra formasına kavuştu. Karşılaşma sonrası, "Tekrar oynamak güzeldi. Zaferle bitirmeyi çok isterdim ama olmadı" dedi. Fransız oyuncu yaşanan sorunu şöyle özetledi: "Defansif veofansif olarak etkili olamıyoruz.Sorun bu." Takımda sakatlık, hastalık, ceza ve Afrika kupası nedeniyle rekor sayıda tam 9 eksik vardı.
'G.SARAY'DAN TALEP YOK' GİRESUNSPOR Başkanı Hakan Karaahmet karşılaşma sonrası çok mutluydu. Galibiyeti doğum günü olan teknik direktörleri Hakan Keleş'e hediye eden Başkan sonuç için, "Mutluyuz, hedefimiz bu sezon ligde kalıcı olma" yorumunu yaptı. Bonservisi G.Saray'da olan kaleci Okan Kocuk'un sarı-kırmızılılara dönüp dönmeyeceği ile ilgili ise şu bilgiyi verdi: "Bizegelen bir talep yok. Tabiki Galatasaray ile konuşabilirizancak ben kalecimdenmemnunum. Seneye G.Saray'a döner ama önemli olan bu sezon." Sarı-kırmızılı takım, 26 yaşındaki tecrübeli file bekçisini sezon başında Karadeniz ekibine kiralık olarak vermişti. Cimbom'da dün kaleyi koruyan İsmail Çipe'nin yedeği ise 17yaşındaki JankatYılmaz'dı.