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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Gaziantep gümbür gümbür

Gaziantep gümbür gümbür
Büyük çekişmeye sahne olan Gaziantep FK-Karagümrük mücadelesinden ev sahibi takım 3-1 galip ayrıldı. Bu sezon ilk kez üst üste 5. maçında yenilgi yüzü görmeyen Güney ekibi, 6'da Furkan'ın golüyle kilidi açtı. 18'de Muhammet Demir farkı çift haneye çıkardı. Karagümrük 50. dakikada Emre Mor ile durumu 2-1'e getirse de Figueiredo'nun füzesi konuk takımın umutlarını söndürüp skoru ilan etti: 3-1. Ligde bu sezon evinde mağlubiyet almayan üç takımdan biri (Trabzon, Konya) olan Gaziantep yenilmezlik serisini 10 maça (8G- 2B) yükseltti. Karagümrük ise Volkan Demirel ile 4. karşılaşmasında ilk kez mağlup oldu.

'EĞER PENALTIYSA HAKEMLİĞİ BIRAKSIN'
KARAGÜMRÜK Teknik Direktörü Volkan Demirel, hakemi eleştirdi. Furkan'ın elle oynadığını söyleyen Demirel, "O pozisyon eğer penaltı ise hakemliği bıraksın, değilse de ben hocalığı bırakacağım. Doğru bir tanedir. Maçın gidişatına yön veren, penaltının verilmemesi oldu" dedi.

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