Gaziantep gümbür gümbür

Büyük çekişmeye sahne olan Gaziantep FK-Karagümrük mücadelesinden ev sahibi takım 3-1 galip ayrıldı. Bu sezon ilk kez üst üste 5. maçında yenilgi yüzü görmeyen Güney ekibi, 6'daFurkan'ın golüyle kilidi açtı. 18'deMuhammet Demir farkı çift haneyeçıkardı. Karagümrük 50. dakikada Emre Mor ile durumu 2-1'e getirse de Figueiredo'nun füzesi konuk takımın umutlarını söndürüp skoru ilan etti: 3-1. Ligde bu sezon evinde mağlubiyet almayan üç takımdan biri (Trabzon, Konya) olan Gaziantep yenilmezlikserisini 10 maça (8G-2B) yükseltti. Karagümrük ise Volkan Demirel ile 4. karşılaşmasında ilk kez mağlup oldu.
'EĞER PENALTIYSA HAKEMLİĞİ BIRAKSIN'
KARAGÜMRÜK Teknik Direktörü Volkan Demirel, hakemi eleştirdi. Furkan'ın elle oynadığını söyleyen Demirel, "O pozisyon eğer penaltı isehakemliği bıraksın, değilsede ben hocalığı bırakacağım.Doğru bir tanedir. Maçın gidişatınayön veren, penaltının verilmemesioldu" dedi.