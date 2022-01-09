Genç yıldız Emirhan İlkhan’dan alkışlanacak hareket!

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Siyah-beyazlı takım maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatırken, ilk yarıya genç yıldız Emirhan İlkhan damga vurdu.
Maçın başında kafa vuruşu direkten dönen Emirhan İlkhan, bu pozisyonun dışında da alkış topladı.
Kıvrak hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki genç, alkışlanacak bir harekete de imza attı.
Hakem Alper Ulusoy taç kararını Beşiktaş lehine verirken, Emirhan İlkhan topun en son kendisine çarptığını belirterek hakemin kararını değiştirdi.