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Giriş Tarihi: 9.1.2022 19:50 Son Güncelleme: 9.1.2022 19:56

Genç yıldız Emirhan İlkhan'dan alkışlanacak hareket!

Genç yıldız Emirhan İlkhan’dan alkışlanacak hareket!

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç oyuncusu Emirhan İlkhan, Süper Lig'de 20. hafta oynanan Çaykur Rizespor deplasmanına ilk 11'de çıktı. Maçın ilk yarısında bir şutu direkten dönen Emirhan, alkışlanacak bir harekete de imza attı.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Siyah-beyazlı takım maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatırken, ilk yarıya genç yıldız Emirhan İlkhan damga vurdu.

Maçın başında kafa vuruşu direkten dönen Emirhan İlkhan, bu pozisyonun dışında da alkış topladı.

Kıvrak hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki genç, alkışlanacak bir harekete de imza attı.

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Hakem Alper Ulusoy taç kararını Beşiktaş lehine verirken, Emirhan İlkhan topun en son kendisine çarptığını belirterek hakemin kararını değiştirdi.

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Genç yıldız Emirhan İlkhan'dan alkışlanacak hareket!
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