Gerilim var, kazanan yok

Alanyaspor ve Başakşehir’in karşılıklı golleri sonucu belirlerken, kırmızı kartlar maça damga vurdu
Emre Belözoğlu yönetiminde iyi bir grafik yakalayan Başakşehir, deplasmanda Koronavirüs'tendolayı birçok oyuncusundan yoksunAlanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 14. dakikada golcüsü Babacar ile öne geçti. 40'ta Ömer Ali ile Başakşehir beraberliği yakaladı ancak faul gerekçesiyle iptal edildi. Gol sonrası tribünlere yaptığı sevinç nedeniyle sarı kart gören Ömer'e, hakem Mustafa Filiz faulden dolayı da ikinci sarı kartı göstererek oyundan ihraç etti. Mücadelede sinirleringerildiği anda 45. dakikadaCaiçara, İstanbul ekibine beraberliğigetirdi. 55'te Alanyaspor'da Umut Güneş'in atılmasıyla iki takım da 10'a kişi kaldı ve maç ilk yarıdaki gollerle sona erdi. Başakşehir Teknik Direktörü EmreBelözoğlu, takımıylayenilmezlik serisini12 maça (8G-4B) çıkardı.