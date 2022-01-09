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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Gerilim var, kazanan yok

Gerilim var, kazanan yok

Alanyaspor ve Başakşehir’in karşılıklı golleri sonucu belirlerken, kırmızı kartlar maça damga vurdu

Emre Belözoğlu yönetiminde iyi bir grafik yakalayan Başakşehir, deplasmanda Koronavirüs'ten dolayı birçok oyuncusundan yoksun Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 14. dakikada golcüsü Babacar ile öne geçti. 40'ta Ömer Ali ile Başakşehir beraberliği yakaladı ancak faul gerekçesiyle iptal edildi. Gol sonrası tribünlere yaptığı sevinç nedeniyle sarı kart gören Ömer'e, hakem Mustafa Filiz faulden dolayı da ikinci sarı kartı göstererek oyundan ihraç etti. Mücadelede sinirlerin gerildiği anda 45. dakikada Caiçara, İstanbul ekibine beraberliği getirdi. 55'te Alanyaspor'da Umut Güneş'in atılmasıyla iki takım da 10'a kişi kaldı ve maç ilk yarıdaki gollerle sona erdi. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımıyla yenilmezlik serisini 12 maça (8G- 4B) çıkardı.

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