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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Liste başı Origi

VOLKAN DEMİR
Liste başı Origi

Sarı-lacivertliler santrfor bölgesi için Liverpool’da forma giyen Belçikalı Divock Origi’yi gündemine aldı

Fenerbahçe, teknik direktörü belirlemeden transferde adım atmayacak. Ancak hoca konusu kesinleşene kadar piyasadaki isimlerle ilk temaslar kuruluyor. Liverpool forması giyen Belçikalı Divock Origi bunlardan biri olarak öne çıktı. 27 yaşındaki golcünün temsilcileriyle temasa geçen yönetim, olumlu geri dönüş aldı. Taraflar konuyu derinlemesine görüşmek üzere sözleşti. Bu hafta içi yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen Fenerbahçe yönetiminin ardından santrfor, kanat oyuncusu ve sol bek başta olmak üzere 3 veya 4 takviye yapacağı gelen bilgiler arasında.

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Liste başı Origi
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