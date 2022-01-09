Liste başı Origi

Fenerbahçe, teknik direktörü belirlemeden transferde adım atmayacak. Ancak hoca konusu kesinleşene kadar piyasadaki isimlerle ilk temaslar kuruluyor. Liverpool forması giyen Belçikalı Divock Origi bunlardan biri olarak öne çıktı. 27 yaşındaki golcününtemsilcileriyletemasageçen yönetim,olumlugeri dönüşaldı. Taraflar konuyu derinlemesine görüşmek üzere sözleşti. Bu hafta içi yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen Fenerbahçe yönetiminin ardından santrfor, kanat oyuncusu ve sol bek başta olmak üzere 3 veya 4 takviye yapacağı gelen bilgiler arasında.