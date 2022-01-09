O rapora SABAH SPOR ulaştı! Trabzonspor’un yeni sol beki...

Trabzonspor'un yeni sol beki Tymoteusz Puchacz, bugün 20.00'de Trabzon'da olacak. 22 yaşındaki sol bek için scout ekibinin verdiği rapordan satır başlarına ise SABAH SPOR ulaştı.
Sezonun ilk yarısında Union Berlin de çok fazla forma şansı bulamayan Puchacz için hazırlanan raporda, "Ofansif yönü güçlü. Topu iyi kullanıyor. İhtiyaç duyulduğunda sağ açık ve sol açık da oynuyor. Defansif özelliklerinin yanında bunları ekstra olarak yapabiliyor ve sertliği seven bir oyuncu" ifadelerine yer verildi.
Sık sık hücuma destek vermesiyle bilinen Polonyalı futbolcu, teknik direktör Avcı'nın oyun sistemine de yatkın.
Yerden pas oyununda etkili olan genç yıldız, savunmadan topla çıkışlar konusunda oldukça etkili. Fiziksel gücünü iyi kullanabilen Puchacz mücadeleci yapısıyla da biliniyor.
MARCELO VE G.SARAYLI VAN AANHOLT'U SEVİYOR
Puchacz, Polonya basınının da yakın ilgi gösterdiği bir isim. Verdiği röportajlarda en büyük destekçisinin ailesi olduğunu kaydeden yetenekli futbolcu, kiralık olarak forma giymeye başladığı dönemlerde kendine güvenini kaybetmediğini, iş ahlakına odaklanarak iki bacağı kırılsa dahi iyi olacağına inandığını aktardı.
Çok iyi oynadıktan sonra bile tatmin olmadığını belirten Puchacz, her zaman daha fazlasını yapmayı istiyor.
Puchacz kendisini savunmadan daha çok hücumcu olarak tarif ederken rol model olarak aldığı futbolcular için de "Marcelo Real Madrid'de çok iyi işlere imza attı. Ondan çok şey öğrenebilirsiniz. Yine Kyle Walker ve Patrick Van Aanholt'u da seviyorum. Jordi Alba ve Alphonso Davies'i de hayranlıkla izliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
RAP MÜZİĞİNE TUTKUN
Polonya'dan sonra gittiği Almanya'da Union Berlin'deki hocasıyla sorunlar yaşadığı ve o nedenle oynamadığı haberleri medyaya yansıyan Puchacz özel hayatında futbol dışında rap şarkılarla da oldukça ilgili.
Şarkı sözleri yazan Polonyalı futbolcunun Youtube'da yayınlanan şarkı söylediği bir videosu da var.