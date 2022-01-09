Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri O rapora SABAH SPOR ulaştı! Trabzonspor'un yeni sol beki...
Giriş Tarihi: 9.1.2022 09:49 Son Güncelleme: 9.1.2022 09:50

O rapora SABAH SPOR ulaştı! Trabzonspor'un yeni sol beki...

O rapora SABAH SPOR ulaştı! Trabzonspor’un yeni sol beki...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip; Jean Evrard Kouassi ve Edin Visca'nın ardından üçüncü transferini Tymoteusz Puchacz'ı alarak yaptı. Polonyalı oyuncu için scout ekibinin verdiği rapora Sabah Spor ulaştı. İşte detaylar...

Trabzonspor'un yeni sol beki Tymoteusz Puchacz, bugün 20.00'de Trabzon'da olacak. 22 yaşındaki sol bek için scout ekibinin verdiği rapordan satır başlarına ise SABAH SPOR ulaştı.

Sezonun ilk yarısında Union Berlin de çok fazla forma şansı bulamayan Puchacz için hazırlanan raporda, "Ofansif yönü güçlü. Topu iyi kullanıyor. İhtiyaç duyulduğunda sağ açık ve sol açık da oynuyor. Defansif özelliklerinin yanında bunları ekstra olarak yapabiliyor ve sertliği seven bir oyuncu" ifadelerine yer verildi.

Sık sık hücuma destek vermesiyle bilinen Polonyalı futbolcu, teknik direktör Avcı'nın oyun sistemine de yatkın.

EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER

Yerden pas oyununda etkili olan genç yıldız, savunmadan topla çıkışlar konusunda oldukça etkili. Fiziksel gücünü iyi kullanabilen Puchacz mücadeleci yapısıyla da biliniyor.

MARCELO VE G.SARAYLI VAN AANHOLT'U SEVİYOR
Puchacz, Polonya basınının da yakın ilgi gösterdiği bir isim. Verdiği röportajlarda en büyük destekçisinin ailesi olduğunu kaydeden yetenekli futbolcu, kiralık olarak forma giymeye başladığı dönemlerde kendine güvenini kaybetmediğini, iş ahlakına odaklanarak iki bacağı kırılsa dahi iyi olacağına inandığını aktardı.

Çok iyi oynadıktan sonra bile tatmin olmadığını belirten Puchacz, her zaman daha fazlasını yapmayı istiyor.

Puchacz kendisini savunmadan daha çok hücumcu olarak tarif ederken rol model olarak aldığı futbolcular için de "Marcelo Real Madrid'de çok iyi işlere imza attı. Ondan çok şey öğrenebilirsiniz. Yine Kyle Walker ve Patrick Van Aanholt'u da seviyorum. Jordi Alba ve Alphonso Davies'i de hayranlıkla izliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER

RAP MÜZİĞİNE TUTKUN
Polonya'dan sonra gittiği Almanya'da Union Berlin'deki hocasıyla sorunlar yaşadığı ve o nedenle oynamadığı haberleri medyaya yansıyan Puchacz özel hayatında futbol dışında rap şarkılarla da oldukça ilgili.

Şarkı sözleri yazan Polonyalı futbolcunun Youtube'da yayınlanan şarkı söylediği bir videosu da var.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında kalleş tuzak! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX'un maskesini düşürdü
HDP-PKK ilişkisinin en açık örneği! MHP'li vekilden sert tepki: İhanetin belgesi, alçaklığın vesikasıdır
Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Beni kötü siyasetinize alet etmeyin, mahkemede hesaplaşacağız
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
DEVA Partili Gürcan'ın Afrin operasyonu öncesi bilgi aktardığı tespit edildi!
Yeni modelin detayları ortaya çıktı! KDV’yi düşürmek için kollar sıvandı
Leonardo DiCaprio denizde genç sevgilisiyle aşka geldi! Dünyaca ünlü yıldız Leonardo DiCaprio'nun 150 milyon dolarlık tatili!
Son dakika: 8 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
ARKADAŞINA GÖNDER
O rapora SABAH SPOR ulaştı! Trabzonspor'un yeni sol beki...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA