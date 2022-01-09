O rapora SABAH SPOR ulaştı! Trabzonspor’un yeni sol beki...

Çok iyi oynadıktan sonra bile tatmin olmadığını belirten Puchacz, her zaman daha fazlasını yapmayı istiyor.

Puchacz kendisini savunmadan daha çok hücumcu olarak tarif ederken rol model olarak aldığı futbolcular için de "Marcelo Real Madrid'de çok iyi işlere imza attı. Ondan çok şey öğrenebilirsiniz. Yine Kyle Walker ve Patrick Van Aanholt'u da seviyorum. Jordi Alba ve Alphonso Davies'i de hayranlıkla izliyorum" ifadelerini kullanmıştı.