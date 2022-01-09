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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Oyunlara kanmayın

Oyunlara kanmayın

Avcı, Malatyaspor maçı sonrası takımına, “Bizi saha dışına çekmeye çalışacaklar. Sakın kanmayın. Bulunduğumuz konumu hak ederek aldık” uyarısında bulundu

Sahasında oynadığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 ile geçen Trabzonspor, ikinci yarıya da galibiyetle başlayarak ligin zirvesindeki koltuğunu daha da güçlendirdi. Maçın ardından oyuncularını tebrik eden Abdullah Avcı, "Bizi saha dışına çekmeye çalışacaklar, sakın buna kapılmayın. Biz bulunduğumuz konumu hak ederek aldık. Şu an puan farkına da bakmayacağız. Sıfırdan başladık gibi düşüneceğiz ve ilk üç puanımızı aldık, böyle de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AVCI'YA MİLLİ ZİYARET
A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti. Bordo-mavili çalıştırıcı, günün anısına Kenan Koçak ve ziyarette yer alan A Milli Takım Menajeri Mert Tuncay'a Trabzonspor forması hediye etti.

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