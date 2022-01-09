Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Arda Turan'dan açıklama! "Ben Galatasaray için oynarken sakatlandım. Kariyerim bitebilirdi"
Giriş Tarihi: 9.1.2022 13:25 Son Güncelleme: 9.1.2022 13:34

Son dakika: Arda Turan'dan açıklama! "Ben Galatasaray için oynarken sakatlandım. Kariyerim bitebilirdi"

Son dakika: Arda Turan’dan açıklama! Ben Galatasaray için oynarken sakatlandım. Kariyerim bitebilirdi

Galatasaray kaptanı Arda Turan kendisi için yapılan "El freni" eleştirilerine yanıt verdi. Arda, "Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek, geri dönüşü çok zor bir sakatlıktı. Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım. Ve hiç vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Galatasaray kaptanı Arda Turan kendisi için yapılan "El freni" eleştirilerine yanıt verdi. Arda, "Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek, geri dönüşü çok zor bir sakatlıktı. Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım. Ve hiç vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İŞTE ARDA TURAN'IN AÇIKLAMASI

Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hâlâ yaşayarak görüyorum. Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, "el freni" olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkânsız. Ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum.

Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek, geri dönüşü çok zor bir sakatlıktı. Ayağım alçıda geçirdiğim günler, ayağımın üzerine basmakta zorlandığım haftalar, düz koşu yapamadığım aylar oldu. Gece, gündüz geri dönebilmek için çok çalıştım. Ligde bu kadar arkada kalmış durumdayken, ağrılarımı tolere edebileceğimi düşündüğüm ilk anda, sağlık ekibimizden ve hocamdan izin alarak, takım arkadaşlarıma ve kulübüme yardım edebilmek için sahada oldum. Aylarca gösterilen tüm fedakârlığın, birlikte çalıştığım insanların gösterdiği büyük çabanın, emeğin sonucu; farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir? Hayır. Bunun böyle olmadığını da herkese, tüm kariyerim boyunca yaptığım gibi çok çalışarak yeniden hatırlatacağım. Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım. Ve hiç vazgeçmeyeceğim.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında kalleş tuzak! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
DEVA Partili Gürcan'ın Afrin operasyonu öncesi bilgi aktardığı tespit edildi!
Yeni modelin detayları ortaya çıktı! KDV’yi düşürmek için kollar sıvandı
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX'un maskesini düşürdü
Yerli otomobil Togg’da yeni müjde! İkincisi geliyor: 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı
HDP-PKK ilişkisinin en açık örneği! MHP'li vekilden sert tepki: İhanetin belgesi, alçaklığın vesikasıdır
Hulusi Akar Yunanistan’a seslendi: Bizi test etme
Türkiye'nin Sibiryası-30 derecede omicron savaşı
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Arda Turan'dan açıklama! "Ben Galatasaray için oynarken sakatlandım. Kariyerim bitebilirdi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA