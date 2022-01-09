Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kartal, Rize'de 3 puan peşinde! Beşiktaş'ta 17 yaşındaki Emirhan İlkhan ilk 11'de...
Giriş Tarihi: 9.1.2022 18:02 Son Güncelleme: 9.1.2022 18:22

Son dakika: Kartal, Rize'de 3 puan peşinde! Beşiktaş'ta 17 yaşındaki Emirhan İlkhan ilk 11'de...

Son dakika: Kartal, Rize’de 3 puan peşinde! Beşiktaş’ta 17 yaşındaki Emirhan İlkhan ilk 11’de...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında koronavirüsle boğuşan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle 6 futbolcu maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Koronavirüs vakalarının fazla yaşandığı Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, 20. hafta mücadelesine sıkıntılı çıkacak.

TAKIMIN BAŞINDA HALİM OKTA OLACAK!

Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU!

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Necip, Umut, Emirhan İlkhan, Batshuayi, Güven Yalçın.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK!

Hastalıkları nedeniyle Necip Uysal, Can Bozdoğan, Salih Uçan ile Oğuzhan Özyakup'u Katar'a götüremeyen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal da test sonuçlarının pozitif olması nedeniyle Katar'dan İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştı. Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası 5 futbolcunun daha Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Çaykur Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.

DEPLASMANDA 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 9 deplasman maçından sadece birini kazanabildi. Dış sahadaki 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu. Deplasmanda sadece 6 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 7 karşılaşmayı ise kazanamadı.

Bu sezon 18 Eylül 2021'de Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki dış saha maçlarında Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe ile 2-2 ve Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, sezonun ilk deplasman maçında ise Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalmıştı.

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GHEZZAL HEM KOVİD HEM CEZALI

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklanan Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi cezalı durumda bulunuyor. Ghezzal, ligin ilk yarısının son haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesi Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup ve Domagoj Vida sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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Son dakika: Kartal, Rize'de 3 puan peşinde! Beşiktaş'ta 17 yaşındaki Emirhan İlkhan ilk 11'de...
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