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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Yusuf Sarı Rize’ye Parmak Kayseri’ye

Yusuf Sarı Rize’ye Parmak Kayseri’ye
TRABZONSPOR'DA teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kendilerine kulüp bulmaları için izin verilen iki oyuncudan Abdulkadir Parmak, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kayserispor'a gitme konusunda anlaşma sağladı. Kulüplerin de mutabakata varmasıyla transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmayan Yusuf Sarı'nın ise ara transferde Ç.Rizespor'a gitmesine onay verildi. Bordo-mavili yönetimin oyuncusundan bonservis bedeli alması beklenmiyor.

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Yusuf Sarı Rize’ye Parmak Kayseri’ye
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