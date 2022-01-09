Zirve mücadelesi veren Konyaspor’un rakibi zorlu Sivasspor

KONYASPOR 0 - 0 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇININ 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Michalak, Soner, Bytyqi, Cikalleshi

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Kerem, Erdoğan, Henrique, James

KONYASPOR'DA KORONAVİRÜS ŞOKU: 3 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI

Konyaspor'da Sivasspor maçı öncesi yapılan koronavirüs testinde 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin pozitif olduğu belirlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada koronavirüs oldukları anlaşılan 3 kişinin izolasyon ve tedavi protokollerine başlanıldığı belirtildi. Serdar Gürler, Alper Uludağ ve Ertan Ersu da ise üst solunum yolu enfeksiyonuna rastlanıldı.

Açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncumuz ise tedbir amaçlı olarak Demir Grup Sivasspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcularımız Oğulcan Ülgün ve José M'Poku'nun tedavi ve saha çalışmaları performans antrenörümüz ile fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir" denildi.