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Giriş Tarihi: 9.1.2022 13:00 Son Güncelleme: 9.1.2022 13:17

Zirve mücadelesi veren Konyaspor'un rakibi zorlu Sivasspor

Zirve mücadelesi veren Konyaspor’un rakibi zorlu Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Trabzonspor'u takibini sürdüren Konyaspor sahasında ligin zorlu takımlarından Sivasspor'u ağırlıyor. Son 4 maçını da kazanan Konyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor. 5 maçlık yenilmezlik serisi Kayseri maçında bozulan Sivasspor ise yeniden çıkış arıyor. Maç öncesinde Konyaspor ligde 39 puanla ikinci, Sivasspor ise 26 puanla 12. sırada yer alıyor. Konyaspor-Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Trabzonspor'u takibini sürdüren Konyaspor sahasında ligin zorlu takımlarından Sivasspor'u ağırlıyor. Son 4 maçını da kazanan Konyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor. 5 maçlık yenilmezlik serisi Kayseri maçında bozulan Sivasspor ise yeniden çıkış arıyor. Maç öncesinde Konyaspor ligde 39 puanla ikinci, Sivasspor ise 26 puanla 12. sırada yer alıyor. Konyaspor-Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

KONYASPOR 0 - 0 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇININ 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Michalak, Soner, Bytyqi, Cikalleshi

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Kerem, Erdoğan, Henrique, James

KONYASPOR'DA KORONAVİRÜS ŞOKU: 3 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI
Konyaspor'da Sivasspor maçı öncesi yapılan koronavirüs testinde 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin pozitif olduğu belirlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada koronavirüs oldukları anlaşılan 3 kişinin izolasyon ve tedavi protokollerine başlanıldığı belirtildi. Serdar Gürler, Alper Uludağ ve Ertan Ersu da ise üst solunum yolu enfeksiyonuna rastlanıldı.

Açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncumuz ise tedbir amaçlı olarak Demir Grup Sivasspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcularımız Oğulcan Ülgün ve José M'Poku'nun tedavi ve saha çalışmaları performans antrenörümüz ile fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir" denildi.

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Zirve mücadelesi veren Konyaspor'un rakibi zorlu Sivasspor
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