Zirve mücadelesi veren Konyaspor’un rakibi zorlu Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Trabzonspor'u takibini sürdüren Konyaspor sahasında ligin zorlu takımlarından Sivasspor'u ağırlıyor. Son 4 maçını da kazanan Konyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor. 5 maçlık yenilmezlik serisi Kayseri maçında bozulan Sivasspor ise yeniden çıkış arıyor. Maç öncesinde Konyaspor ligde 39 puanla ikinci, Sivasspor ise 26 puanla 12. sırada yer alıyor. Konyaspor-Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
KONYASPOR 0 - 0 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)
KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇININ 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Michalak, Soner, Bytyqi, Cikalleshi
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Kerem, Erdoğan, Henrique, James
KONYASPOR'DA KORONAVİRÜS ŞOKU: 3 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI
Konyaspor'da Sivasspor maçı öncesi yapılan koronavirüs testinde 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin pozitif olduğu belirlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada koronavirüs oldukları anlaşılan 3 kişinin izolasyon ve tedavi protokollerine başlanıldığı belirtildi. Serdar Gürler, Alper Uludağ ve Ertan Ersu da ise üst solunum yolu enfeksiyonuna rastlanıldı.
Açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncumuz ise tedbir amaçlı olarak Demir Grup Sivasspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcularımız Oğulcan Ülgün ve José M'Poku'nun tedavi ve saha çalışmaları performans antrenörümüz ile fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir" denildi.