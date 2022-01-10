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Giriş Tarihi: 10.1.2022 22:33 Son Güncelleme: 10.1.2022 22:33

Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı ertelendi!

AA
Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı ertelendi!

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan ALBA Berlin'in, 21. hafta maçı için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Beko'nun, ligin 20. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile yapacağı karşılaşma ise oynanacak.

Öte yandan, Olympiakos ile Zenit arasında 13 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan 21. hafta karşılaşması da Rus temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Ligde 19. hafta müsabakalarının tamamı, takımlardaki Kovid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı. Son gelişmelerin ardından 20. haftada beş, 21. haftada ise iki maça erteleme kararı çıktı.

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Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı ertelendi!
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