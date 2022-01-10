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Giriş Tarihi: 10.1.2022 09:26 Son Güncelleme: 10.1.2022 09:30

Fenerbahçe'de Allahyar ve Zajc, Hull City yolcusu

Fenerbahçe’de Allahyar ve Zajc, Hull City yolcusu

Fenerbahçe'nin kiralık gittiği Zorya Luhansk'tan gelen 20 yaşındaki İranlı forveti Allahyar Sayyadmanesh ve Sloven orta saha Miha Zajc yuvadan uçuyor.

Fenerbahçe'nin kiralık gittiği Zorya Luhansk'tan gelen 20 yaşındaki İranlı forveti Allahyar Sayyadmanesh ve Sloven orta sahası Miha Zajc yuvadan uçuyor.

Sarı-lacivertlilerin iki futbolcusunun, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olacağı iddia edildi. Zajc bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol atarken, Allahyar, Zorya'da 23 karşılaşmada 9 kez ağları sarsmıştı.

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Bu arada Süper Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada kapatan Fenerbahçe, ikinci devreye evinde 'merhaba' diyecek. Sarı-lacivertliler 30 puanlı Adana Demirspor'u saat 20.00'de ağırlarken, takımın başında yine Zeki Murat Göle olacak. Sakatlığı geçen Ferdi kadroda olacak.

Ancak fiziksel eksiği nedeniyle 11 başlaması beklenmiyor. Altay Bayındır, Gustavo, Berisha, Crespo ve Nazım Sangare mücadelede forma giyemeyecek. Fenerbahçe son 11 lig maçında sadece 3 galibiyet alabildi. (4M-4B)

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Fenerbahçe'de Allahyar ve Zajc, Hull City yolcusu
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