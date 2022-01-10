Gol atamıyor gına getiriyor

Giresunspor maçı sonrası “Bariz ve basit golleri atamıyoruz, bunu söylemekten gına geldi” diyen İmparator’un öğrencileri, bu sezonun en çok hücum girişimi yapan takımı olarak zirvede. Bunu değerlendirmede ise son sırada yer aldı
Gol sorununa çözüm üretemeyen Galatasaray, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Teknik direktör Fatih Terim de 1-0 yenildikleri Giresun maçı sonrası bu duruma, "Bariz ve basit golleri atamıyoruz. Bunusöylemekten gına geldi" diyerek isyan etti. Üçüncü bölgede bitiricilik problemi yaşayan sarı-kırmızılı takımda Halil(2 gol), Diagne (2), Mohamed (5), Babel(0) gibi isimler sezon boyu beklentileri karşılayamadı. Atak geliştirmede sorunu olmayan Galatasaray'ın asıl problemini istatistikler ortaya koyuyor.
İŞTE ASLAN'IN RAKAMLARI
Sarı-kırmızılı ekip, ligin en çok hücum girişimi yapan takımı (439) durumunda ancak sadece 24 golü var. Yüzde 5.5'lik başarı oranı tutturarak bu değerde ligin Malatya ile birlikte en kötüsü oldu. Terim'in takımı, atakları bitirme değerinde geçmiş yıllarını da arattı. Geçen sezon ligin en iyi 3. takımı (%10.9) olurken, 2019-20'de %13.2'likoran tutturdu. Şampiyon olduğu 2018-19'da ilk sırada (%21.4), 2017- 18'de (20.9) ikinci basamaktaydı.
SORU: Fatih Terim 'Yabancı antrenör meselesinden haberim yok' dedi. Takıma tepki gösteren taraftara 'Kırıcı olmamak gerek' diye sitem etti. G.Saray'da bu işlerin sonu nereye gider?
LEVENT TÜZEMEN Elmas memnun değil!
Fatih Terim'in kendisine yabancı bir teknik adamın yardımcı olarak önerildiğini biliyorum. Bu konunun başkan tarafından kendisine iletildiğini de duydum. Terim emrivakilerisevmediği için 'Konudanhaberim yok' diyerek bence olayı büyütmek istemiyor. Çünkü Galatasaray'ın ligde aldığı sonuçlardan başta Başkan Burak Elmas olmak üzere tüm yöneticiler hatta camia içerisinde güçlü isimler hiç memnun değil. Taraftar ligde oynanan oyundan mutlu değil. Hedeften uzak olmasına rağmen Giresun maçında tribünlere bir hayli kalabalık gelen G.Saraylılar, takımı desteklemek adına her şeyi yaptı ama karşılığını alamadı. Kadro kalitesizliği taraftara 'Bu takım şu maçıkazanır' güvenini vermiyor. Ayrıca Fatih Terim'in Avrupa'da başarıyı gösteren oyun sistemini ligde ısrarla uygulamaması hem şaşırtıyor hem de tartışılıyor. Artık Terim'in Avrupa'daki oyun sistemini ligdeki takımına transfer etmesi lazım.
BÜLENT TİMURLENK Samimiyetsizlik var!
Önce Guardiola'nın yardımcısıydı, sonra eski yardımcısı oldu. Önce Terim'in haberi vardı, sonra Terim haberi olmadığını söyledi. G.Saray kötü oynuyor, 22 puan geride. Transfer edilenler de proje de Fatih Terim'in performansı da sonuna kadar eleştirilir… Ancak Galatasarayyönetiminde bir samimiyetsizlikvar. İstifalar, kulüp koridorlarında kavgalar, bir Avrupa kulübünün başındayken G.Saray'da yöneticiliğe soyunanlar… Sahanın düzelmesiniistiyorsanız önce saha dışınıdüzeltmeniz gerekiyor. Taraftarın tepkisi normal. Bu devirde 'Yenilsen de yensende' romantik bir hikâye. Sadece G.Saray değil, Türk futbolu sosyal medyanın dipsiz kuyusunda boğulmuş durumda. Kim taraftar, kim gazeteci, kim yönetici belli değil. Mutsuz hayatların tek eğlencesi, linçleri; bir elinde telefon, bir elinde çekirdek ile izlemek.
GÜRCAN BİLGİÇ Cin artık şişeden çıktı
Igor Tudor'un ardından takımın başına geçtiğinde tribünlerin tam desteği, Fatih Terim'in takımı eline almasını ve disiplinle yönetmesini sağladı. Oyuncular gördüler ki, ters bir durumda fatura hocayakesilmez. Bugün ise durum tersine dönmüş durumda. Sadece kötü futbol veya başarısız sonuçlar değil; önce yönetim, yardımcı hamlesini yaptı, son maçın ardından da tribünler Fatih Terim'in arkasından çekildi. Önce "Hakemler" diyordu Fatih hoca, şimdi ise "Sabır gerekli" yorumunu yapıyor. Gerçek şu; artık cin şişeden çıktı. Sacayağınınikisi yok, oyuncu grubu da buortamda zayıfın yanında kalmaz. Fatih Terim, Burak Elmas ile arasındaki güç savaşında yalnız kaldı
ARDA'NIN EKSİĞİ YOK FAZLASI VAR!
4 ay sonra sahalara dönen Arda Turan'ın GZT Giresunspor maçındaki fiziksel görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bu durum İspanyol basınında da kendine yer buldu. En az 5 kilo fazlası olduğu anlaşılan Arda, formayı içine sokamadı. Sezonun ilk yarısını tedaviyle geçiren 34 yaşındaki oyuncuya göbeğinden dolayı eleştiriler yağdı. Arda Turan, 2020 yazında G.Saray'a döndüğünde sıkı bir diyetle A. Madrid'deki ideal kilosu 75'e inmişti.
'FARKLI AÇIDAN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLA UCUZ BİR POPÜLİZM' KİLO eleştirilerine Arda'dan yanıt geldi. İdmandan bir fotoğrafı ile şu ifadelere yer verdi: "Ben G.Saray için oynarken sakatlandım. Ağrılarımı tolereedeceğim ilk anda takıma dönmek istedim.Farklı açıdan çekilen bir fotoğrafneticesinde oluşturulan ucuz bir popülizmmidir? Hayır. Bunun böyle olmadığını tüm kariyerim boyunca yaptığım gibi çok çalışarak hatırlatacağım. Bu genç takım büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyarsa orada olacağım."